Nizom aktivnosti Muzej Hercegovine obilježio Međunarodni dan muzeja

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u četvrtak je u dvorani spomen kuće Džemala Bijedića upriličena promocija 20. broja časopisa Hercegovine, a u organizaciji Muzeja Hercegovine.

Prvi broj

Kustosica spomenute kulturne ustanove Indira Gaštan-Bešo podsjetila je kako je časopis ''Hercegovina'' pokrenut s ciljem valorizacije i afirmacije kulturno -historijskog naslijeđa Hercegovine.

- Prvi broj časopisa iz štampe je izašao 1981. godine, kada ga je bosanskohercegovačkoj kulturnoj i naučnoj javnosti predstavio dr. Alojz Benac, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH. Uz Muzej Hercegovine izdavač časopisa su bili još Arhiv Hercegovine i Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Mostar. U časopisu su do 1990. godine objavljivani tekstovi koji su vezani za društvene i humanističke nauke – navela je Gaštan-Bešo.

Nakon završetka posljednjeg rata, nastavilo se s njegovim objavljivanjem, a pripremali su ga Muzej Hercegovine i Arhiv Hercegovine. Časopis je u kontinuitetu izlazio od 1998. do 2003. godine, kad je ponovo došlo da prekida njegovog štampanja.

- Svjesni vrijednosti i važnosti ovog časopisa Muzej Hercegovine, Arhiv Hercegovine i Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru obnovili su rad časopisa i planirano je da i dalje izlazi i okuplja eminentne istraživače i akademske radnike. Redakcija je odlučila da se nastavlja koncept prethodnih brojeva, što znači da i ovaj broj obrađuje teme iz historije, kulturne baštine, historije književnosti, likovne umjetnosti vezane za ovo područje - istaknula je Gaštan-Bešo.

Stalna arheološka i etnološke postavka

U novom, 20. broju časopisa objavljeno je ukupno 14 radova i četiri prikaza. Objavljeno je sedam radova iz historije, četiri rada iz kulturne baštine, dva rada iz književnosti, te jedan rad s područja likovne umjetnosti.

Također, u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, predstavljena je redizajnirana stalna arheološka i etnološke postavka zahvaljujući sredstvima Vlade Ujedinjenog kraljevstva, a u okviru projekta „Mostar – prostori koji pokreću“, kojeg provodi organizacija „People in Need Bosnia and Herzegovina“.

Muzej Hercegovine Mostar obilježavanje Međunarodnog dana muzeja podjeli s učenicima osnovnih i srednjih škola Mostara javnim pozivom za učestvovanje učenika u natjecanju za najbolji literarni i likovni rad na muzejsku temu.

U prostoru Odjela književnosti Muzeja Hercegovine Mostar (spomen kuća Svetozara Ćorovića) organizirana je izložba radova učenika osnovnih škola. Na takmičenje za najbolje likovne radove prispjelo je ukupno 25 radova, a za najbolji literarni rad šest. Ovogodišnja tema je bila „Muzeji, održivost i dobrobit“, a učenicima su uručene prigodne nagrade, saopćili su organizatori.

Radovi učenika

Učenici kroz svoje radove, kako je kazao viši kustos i historičar umjetnosti Zlatko Zvonić, su obradili teme, folklora, graditeljskog nasljeđa, motive iz prirode, teme globalnog karaktera kao što je COVID-19 itd. Primijetio je kako je veliki broj učenika talentiran i da kvalitetni radovi obećavaju nastavak poznate slikarske tradicije u Mostaru.

Iz Muzeja Hercegovine su naveli kako im je namjera bila dodatno obrazovati, a posebno otvoriti empatiju mladih ljudi prema muzeologiji i kulturnom naslijeđu jer svi oni žive u Mostaru, gradu bogate kulturne baštine.