Glumci Narodnog pozorišta Mostar izveli "Zbogom Kalifornijo" na 10. festivalu glumca BiH

Glumci Narodnog pozorišta Mostar sinoć su na 10. festivalu glumca BiH u Konjicu odigrali predstavu ''Zbogom, Kalifornijo!'', za koju je tekst napisala Emina Kovačević, a režiju potpisuje Lajla Kaikčija.

Predstava govori o četveročlanoj porodici iz Mostara koja donosi odluku o odlasku u Njemačku, ali u kojoj se mogu pronaći svi građani koji razmišljaju o tome da li ostati ili otići iz zemlje. Glumačku ulogu u ovoj predstavi ostvarila je i jedna od najpoznatijih bh.glumica Gordana Boban, koja kroz ulogu Sanje, supruge i majke, vrhunski pokazuje sve tegobe koje prate nju i njenu porodicu, saopćili su iz Narodnog univerziteta Konjic.

- Publika je jako lijepo primila predstavu, jer je ovo predstava koja govori, čini mi se, o svačijem životu pomalo. Svako se može prepoznati i identificirati sa likovima, njihovim osjećajima i problemima. Autorica Emina Kovačević je napisala tekst, ne samo o odlasku i ostanku, nego i o mnogim problemima, koje nas, ne samo u Mostaru, nego u cijeloj BiH muče. Ljepota ovog teksta je u tome što je jako puno neizrečeno stvari koje se nekako osjete, vide, čitaju i koje se mogu prepoznati i vidjeti, a da nisu izgovorene. Uživamo igrati ovaj tekst, jer je vrlo aktuelan, a publika uvijek srdačno i emotivno doživi našu igru - kazala je Boban.

Ajla Hamzić, u predstavi glumi djevojku Asju koja se vratila iz Australije. Govoreći o ulozi, kazala je da kroz svoju ulogu prikazuje osobu koja se vraća u Mostar, u vrijeme kada mnogi žele otići.

- Tema je bliska svima nama, taj odlazak ili ostanak je vječno pitanje. Igram osobu koja se odlučila vratiti i to je vrlo neobično. Koliko god da se trudimo da odemo u neki drugi grad, nekako ne možemo pobjeći od sebe i uvijek se vraćamo našim korjenima i to je neki njen problem koji nosi u sebi. Ne zna šta želi od života, osjeća samousamljenost, a to je nešto s čim se većina nas barem jednom u životu dotakla - navela je Hamzić.

Glumac Emir Sejfić izrazio je zadovoljstvo nastupom u Konjicu, kao i ulogom koja mu je pripala, a glumi Zlaju, koji se odlučuje za ostanak u Mostaru.

- Zlaja je osoba u kojoj će se mnogi prepoznati, jer je on taj koji ostaje. Čak se nadam da će mnogi odlučiti kao Zlaja, ostati, jer tu smo svoji na svome, okruženi dragim ljudima - poručio je Sejfić.

U predstavi ''Zbogom, Kalifornijo!'' glumi i Fatima Kazazić-Obad. Njoj je pripala uloga 16-godišnje djevojke Nine, koja se zaljubljuje u trenutku kada njena porodica odlučuje napustiti grad i otići u Njemačku.

- Ovo je vrlo ozbiljan tekst, jer je autorica ušla u sve pore te porodice i sve njihove probleme, ljubavne, pitanje odlaska i ostanka, ali i mnoge druge stvari su se provukle, uspomene, sjećanja na neka prošla vremena, nostalgija…Nina da nije upoznala svog dečka i ljubav svog života, otišla bi u Njemačku bez problema, ali taj osjećaj ljubavi, zaljubljenosti i lepršavosti, zapravo, nju vuče da ostane. U predstavi imamo tri generacije i u sve tri imamo ljubavne odnose, ali je u prvom planu kod sve tri generacije da li ostati ili otići. Mislim da stalno 'lomimo' publiku na tu temu, jer im stalno dajemo razloge zašto ostati, a opet i zašto i otići. Na kraju predstave publika ne dobija odgovor da li trebaju otići ili ostati, nego da razmisle o svome životu, gdje se nalaze i kakva su njihova očekivanja i mogućnosti - istaknula je Kazazić-Obad.

Program 10. festivala glumca BiH bit će nastavljen u nedjelju, 4. juna, kada će nastupiti Centar za kulturu Tivat i Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje s pozorišnim ostvarenjem "Druga strana vjetra''.