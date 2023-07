Uprkos tehnologiji, i dalje postoji interes mladih za knjige

Digitalno doba i razvoj tehnologije transformirali su način života, svakodnevnu komunikaciju, pa tako i čitanje i psihologiju čitalaca u cijelosti.

Pojava društvenih mreža, novih kratkih formi, oblika i komunikacijskih kanala, dovela je do toga da sve veći broj ljudi koristi e-čitače.

Broj posjetilaca

Međutim, kako su nam kazali iz Centralnog odjela JU Biblioteka Sarajeva, mladih koji se vrlo rade vrate knjigama i dalje ima.



- Bez obzira na to što se mladi danas uglavnom fokusiraju na e-čitače, laptope i mobitele, knjiga je knjiga. Ljudi vole da osjete knjigu u ruci, ima onih koji čitaju naslove na e-čitačima, ali dođu u biblioteku i traže knjigu, kako kažu: „Nije mi to to, ja želim da se vratim knjizi“ - kazali su nam iz Centralnog odjela.

Ipak, broj posjetilaca i članova Biblioteke Sarajeva je znatno smanjen u odnosu na period prije deset ili dvadeset godina.

- Broj posjetilaca je uveliko smanjen, nije to baš kao što je bilo prije, međutim, još ima interesiranja mladih korisnika, ali i srednjih i starijih generacija - potvrdili su nam.

Bogat sadržaj

Informirali smo se i o cijeni godišnje članarine i pogodnostima korištenja ove biblioteke.

- Cijena godišnje članarine je 15 KM. U vremenu kada za te pare ne možete kupiti ni najobičniju slikovnicu, godinu možete iskoristiti da pročitate dosta naslova - navode.

JU Biblioteka Sarajeva nudi bogat sadržaj. U 16 odjela širom Sarajeva možete podizati koju god literaturu želite, jedini uvjet je da je vratite na odjel na kojem ste je uzeli.

- Centralni odjel je odjel za odrasle, svi ostali, osim onog na Alipašinom Polju, mješovita su i imamo sve, od slikovnica za najmlađe, pa do stručnog sadržaja - navode iz Centralnog odjela.

Najčitaniji naslovi

Zanimalo nas je koji su to najčitaniji naslovi. Na internet-stranici JU Biblioteke Sarajeva možete pronaći preporučene naslove.

Ovog mjeseca neki od preporučenih naslova su: „10 minuta i 38 sekundi u ovom čudnom svijetu“ Elif Šafak, „Noći kuge“ autora Orhana Pamuka, „Tajna džema od malina“ Karima Zaimovića, „Maturalac“ Branke Primorac.

- Prošle godine dosta su bili popularni autori s prostora bivše Jugoslavije, savremeni i mlađi autori. Knjiga Damira Ovčine „Kad sam bio hodža“, od kad je izašla, stalno je na čitanju i zanimanje za nju nikada ne opada. Osim toga, Ante Tomić, Damir Uzunović su dosta traženi autori - kazali su nam.