Za Srce Sarajeva borit će se 49 filmova

Za nagrade Srce Sarajeva u Takmičarskim programima 29. Sarajevo Film Festivala ukupno će se takmičiti 49 filmova, a bit će upriličene i dvije gala te jedna specijalna projekcija.

U četiri takmičarske selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – 22 filma će zabilježiti svjetsku, 2 međunarodnu, 22 regionalnu i 3 bosanskohercegovačku premijeru.

Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 935 filmova: 200 dugometražnih igranih, 235 dokumentarnih i 500 kratkih i studentskih filmova.

Takmičarski program

Elma Tataragić, selektorica Takmičarskog programa – igrani film, u takmičarski program je uvrstila 10 filmova i jednu televizijsku seriju, od kojih će 2 imati svjetsku, 1 međunarodnu, a 5 filmova regionalnu premijeru.

Dva filma će zabilježiti gala, a televizijska serija specijalnu projekciju.

Rada Šešić, selektorica Takmičarskog programa – dokumentarni film, selektirala je 20 filmova: 9 filmova će u Sarajevu zabilježiti svjetsku, 1 međunarodnu, 7 regionalnu i 3 bosanskohercegovačku premijeru.

U Takmičarskom programu – kratki film, prema odluci selektorice Elme Tataragić, ove godine će biti 10 filmova: 7 će imati svjetsku, a 3 filma regionalnu premijeru.

Različiti autori

Asja Krsmanović, selektorica Takmičarskog programa – studentski film, u program je uvrstila 11 filmova, od kojih će 4 imati svjetsku, a 7 filmova regionalnu premijeru.

Program obuhvata filmove i autore iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Gruzije, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Malte, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije, Turske i Ukrajine.

29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. augusta 2023. godine.



Takmičarski program

Novčanu nagradu, u iznosu od 16.000 eura, sufinansira Turistička zajednica Kantona Sarajevo.

Najbolja režija

Novčanu nagradu, u iznosu od 10.000 eura, obezbjeđuju Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa UNESCO-om.

Najbolja glumica

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 eura.

Najboljeg glumca

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 eura.

1. EUROPA, Sudabeh Mortezai (Austrija, 2023, 97 min.) – svjetska premijera.

2. MEDIUM, Christina Ioakeimidi (Grčka, 2023, 98 min.) – svjetska premijera.

3.SLOBODA / LIBERTATE, Tudor Giurgiu (Rumunija, Mađarska, 2023, 109 min.) – međunarodna premijera.

4.KOS KOS KUPINA / SHASHAVI SHASHAVI MAKVALI, Elene Naveriani (Gruzija, Švicarska, 2023, 110 min.) – regionalna premijera.

5. LA PALISIADA, Philip Sotnychenko (Ukrajina, 2023, 100 min.) – regionalna premijera.

6. LOST COUNTRY, Vladimir Perišić (Srbija, Hrvatska, Luksemburg, Katar, Francuska, 2023, 98 min.) – regionalna premijera.

7. TIGRICA / TIGRU, Andrei Tănase (Rumunija, 2023, 80 min.) – regionalna premijera.

8. ŽIVOTINJA / ANIMAL, Sofia Exarchou (Grčka, 2023, 130 min.) – regionalna premijera.

9. ČUVARI FORMULE, Dragan Bjelogrlić (Srbija, 2023, 118 min.) – gala, van konkurencije

10. EKSKURZIJA, Una Gunjak (Bosna i Hercegovina, 2023, 94 min.) – gala, van konkurencije.

11. RUMI, televizijska serija, producenti: Ahmet Okur, Kerim Ayyildiz, režija: Can Ulkaj (Turska, 2023) – svjetska premijera, specijalna projekcija.

Dokumentarni film

Novčanu nagradu, u iznosu od 4.000 eura, obezbjeđuje Vlada Švicarske.

Novčana nagrada u iznosu od 2.000 eura.

Ljudska prava

Novčanu nagradu, u iznosu od 3.000 eura, obezbjeđuje Kraljevina Nizozemska.

Specijalna nagrada žirija

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 eura.

1. DAN, 365 SATI / BIR GÜN, 365 SAAT, Eylem Kaftan (Turska, Hrvatska, 2023, 79 min.) - svjetska premijera.

2. FLAŠAROŠI, Nemanja Vojinović (Srbija, Slovenija, 2023, 84 min.) - svjetska premijera.

3. FRAN I VERKA ILI SASVIM OBIČAN DAN U NAPUŠTENOM SELU / FRAN AND VERKA; OR A USUAL DAY IN AN ABANDONED VILLAGE, Sovran Nrecaj (Kosovo, 2023, 14 min.) - svjetska premijera.

4. REKVIJEM ZA VRELE DANE LJETA / REKVIEMI ZAFKHULIS SITSKHIAN DGHEEBS, Giorgi Parkosadze (Gruzija, Grčka, 2023, 77 min.) - svjetska premijera.

5. ŠTO DA SE RADI?, Goran Dević (Hrvatska, 2023, 79 min.) - svjetska premijera.

6. ŠUTNJA RAZUMA / SILENCE OF REASON, Kumjana Novakova (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, 2023, 63 min.) - svjetska premijera.

7. TIJELO / TELO, Petra Seliškar (Slovenija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, 2023, 91 min.) - svjetska premijera.

8. VILINSKI VRT / FANNI KERTJE, Gergő Somogyvári (Mađarska, Rumunija, Hrvatska, 2023, 83 min.) - svjetska premijera.

9. ZAGRLJAJ / OBJEM, Miroslav Mandić (Slovenija, Hrvatska, 2023, 14 min.) - svjetska premijera.

10. MOJ MUŽ, MUSLIMAN / SOȚUL MEU MUSULMAN, Daniel Ioan Bărnuti, Alexandra Lizeta Bărnuți (Rumunija, 2023. 70 min.) - međunarodna premijera

11. ALOJA, FIKUS, AVOKADO I ŠEST ZMAJEVACA / АЛОЄ, ФІКУС, АВОКАДО І.

6 ДРАЦЕН, Marta Smerechynska (Ukrajina, Francuska, 2023, 8 min.) - regionalna premijera.

12. AUTOPORTRET UZ LINIJU RAZGRANIČENJA /Anna Dziapshipa (Gruzija, 2023, 50 min.) - regionalna premijera.

13. DE FACTO, Selma Doborac (Austrija, Njemačka, 2023, 130 min.) - regionalna premijera.

14. DEZERTERI, Damir Markovina (Hrvatska, 2023, 45 min.) - regionalna premijera.

15. DOSJE LABUDOVIĆ: NESVRSTANI / NON-ALIGNED: SCENES FROM THE.

LABUDOVIĆ REELS, Mila Turajlić (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Fancuska, Katar, 2023, 100 min.) - regionalna premijera.

16. HORROR VACUI, Boris Poljak (Hrvatska, 2023, 23 min.) - regionalna premijera.

17. VALERIJA, Sara Jurinčić (Hrvatska, 2023, 16 min.) - regionalna premijera.

18. HOPE HOTEL PHANTOM, Bojan Stojčić (Bosna i Hercegovina, 2023, 22 min.) – bh. premijera.

19. IZMEĐU REVOLUCIJA / ÎNTRE REVOLUȚII, Vlad Petri (Rumunija, Hrvatska, Katar, Iran, 2023, 70 min.) – bh. premijera.

20. MI NEĆEMO NESTATI / MY NE ZGASNEMO, Alisa Kovalenko (Ukrajina, Francuska, Poljska, 2023, 100 min.) – bh. premijera.