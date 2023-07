Na Ilidži premijerno prikazan dokumentarni film "Čarli - Preko granica hrabrosti"

Premijera dokumentarnog filma "Čarli - Preko granica hrabrosti" održana je večeras u hotelu Hills na Ilidži.

Film autora Avde Huseinovića posvećen rahmetli Emiru Boguniću - Čarliju, komandiru voda Četvrte viteške motorizovane brigade i jednom od njenih najistaknutijih boraca, realizovan je uz podršku Općine Ilidža i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

U borbama na Golom Brdu 28. jula 1993. godine, na planini Igman, život za odbranu slobodnih ilidžanskih prostora, Sarajeva i Bosne i Hercegovine dao je Emir Bogunić - Čarli.

Dobitnik "Zlatnog ljiljana"

Najvišim ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" odlikovan je 1993. godine, a posthumno je 1994. godine odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima" i proizveden u čin pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Prije same projekcije filma prisutnima se obratio Zijad Hasečić, predsjednik Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" općine Ilidža, a potom i načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur.

- Ne sjećam se da mi je ikada bilo teže govoriti, najlakše bi mi bilo da prešutim i da u tišini odgledamo film o jednom od najvećih heroja kojeg je naša domovina imala. Bilo šta da kažem neće biti dostatno naspram onog što je rahmetli Emir Bogunić Čarli dao u odbrani naše domovine - kazao je u prilično emotivnom govoru načelnik Muzur, te dodao:

Ovo je sigurno projekt na koji ću biti najponosniji kada završim svoj mandat u Općini Ilidža jer je ovo priča o našoj domovini, o pravim Bosancima i Hercegovcima, ovo je priča o najboljim i najhrabrijim ljudima među nama. Ovo je samo početak naših filmova, naših pisanja i djela kroz koja ćemo govoriti o najhrabrijim ljudima na slobodnim teritorijama općine Ilidža koji su dali nemjerljiv doprinos za naš opstanak.

Završen u kratkom roku

Autor filma Avdo Huseinović istakao je da bi film o Čarliju mogao ući i u Guinnessovu knjigu rekorda.

- Ovaj film smo snimili mislim u rekordnom vremenskom roku. Na nekim filmovima radimo i po godinu ili više, ali ovaj film je jedinstven i po kratkom vremenskom roku u kojem smo ga završili - rekao je autor filma Avdo Huseinović pred početak projekcije.

- Inače, s nazivom filma nemam problema, obično to završim već na samom početku, no ovoga puta bilo je drugačije. Sve do samog kraja nisam se mogao odlučiti, a onda sam nakon još jednog gledanja materijala iskoristio ono što je kazao jedan od sagovornika opisujući hrabrost rahmetli Emira Bogunića Čarlija - naglasio je Huseinović, dodavši:

- U mnoštvu filmova i intervjua koje smo uradili u proteklih 15 godina ovo je tek drugi film gdje su saborci plakali za svojim nadređenim. Mislim da i to mnogo govori o tome kakav je ovo film, a na kraju ćete vi biti ti koji će dati svojevrsni atest na ovo ostvarenje.

Ispunjena dvorana

Uistinu, publika je u ispunjenoj dvorani hotela Hills jednominutnim aplauzom jasno kazala šta misli o dokumentarnom filmu "Čarli - Preko granica hrabrosti".

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović u svom obraćanju je kazao kako su svaki juni i juli svih ratnih godina bili izuzetno teški, krvavi, ali je naglasio i da se mi danas slavimo heroje i junake poput Emira Bogunića Čarlija, a ne ratne zločince.

Veliki broj zvanica uveličao je premijeru filma o ilidžanskom vitezu, a među njima je bio i premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk kao dogradonačelnik Samir Avdić.

Inače, protekle sedmice Općina Ilidža je svečano otvorila i Sportsko-rekreativni centar za djecu i mlade na obali rijeke Željeznice, a koji u čast poginulog ilidžanskog heroja nosi naziv "Čarli" - Emir Bogunić.