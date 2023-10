Marko Milošević živi stihove koje piše: Mnogi životarenje nazivaju životom, a nemaju prava na to

-Cijeli projekat približavanja moje poezije ljudima je bio takav da je 140 glumaca iz cijele regije govorilo moju poeziju. Tad je bila korona, bilo je to neko ludo vrijeme, oni su imali puno vremena i objeručke su prihvatili da snime nešto što je novo, što im se svidjelo. Tako da je to veoma brzo stiglo do ljudi, a onda je bilo logično da se sve to premosti u film „Pobeda sebe“ koji je snimljen 2021. godine. To je nešto što, bar na ovim prostorima nikad nije rađeno, a ne znamo ni za šire u takvom konceptu. Riječ je o 26 glumaca na 26 lokacija koji govore moju poeziju. Takvi su i nastupi, govori se s publikom, ta poezija ide hronološki, kao i moj život. Svaka pjesma je moja, pa se to reda hronološki, svako pronalazi sebe u rimama i stihovima. Zaista mislim da smo zajedno napravili neku revoluciju, iskoristili najveće zlo 21. vijeka, a to su društvene mreže i napravili nešto za dobrobit svih ljudi koji vole stihove i dobrobit mladih ljudi da nauče šta je to poezija. Drago mi je da sve više ljudi radi ovo što ja radim, a to je da pišu pjesme i da objavljuju. To je jedan veliki uspjeh!

-Poezija je izgubila bitku od proze još u 18. ili 19. stoljeću. Kako su godine prolazile, tako se poezija nekako gubila i udaljavala od ljudi. Cilj je bio da kroz društvene mreže i neke nove mehanizme poeziju vratim gdje joj je mjesto, a to je među ljude i ljudske duše. U 21. stoljeću ima mnogo ljudi koji pišu, ali ne objavljuju, jer se poezija ne kupuje i ne čita toliko. Smatram da ima mnogo talentovanih pjesnika, ali se stil promijenio. Kao da se banalizovalo sve. Svako ko zapiše neku misao to smatra poezijom. Za mene je to neprihvatljivo, zna se forma poezije. Stoga mi je mnogo draže ono što je rađeno u 20. vijeku, iako ja stvaram u 21. vijeku, to više liči na nešto od prije pedeset godina.

-Smatram da je moja poezija nešto što dolazi od Boga. Nikada mi nije bila namjera da postanem pjesnik, ne postoji škola za pjesnika, ne postoje kursevi pisanja poezije, to dođe u nekoliko minuta, tako nastane pjesma. Svoju poeziju bih okarakterisao kao prostu, pitku, nebrušenu. Onako kako nastane, tako i ostaje. Uzore u poeziji nemam. Cijenim u velikoj mjeri rad nekih ljudi koji, nažalost, više nisu s nama. Uopšte nemam projekat pisanja poezije kao takve. Ne postoji nešto što me vuče, stil ili uzor. Poštujem Miku Antića, Balaševića koji je veliki pjesnik, Disa. Svako ko je pisao, pisao je na svoj način o životu. Neki ljudi čekaju po šest mjeseci da im dođe jedna riječ, ja ne. Kako dođe u tom trenutku, tako objavljujem. Mislim da je po tome moja poezija specifična.

Vaše zbirke pjesama objavljene su pod zajedničkim naslovom „Poezija života“. Stiče se utisak da je ta sintagma stilistički pleonazam. Moramo li ukazivati na znak jednakosti između poezije i života?

-Razlika između života i životarenja je velika. Mnogi životarenje nazivaju životom, a mislim da nemaju prava na to. Moja poezija govori o životu, o prepoznavanju trenutaka u kojima se nalazimo i osjećanjima u kojima se nalazimo, ne samo svojih, nego i drugih ljudi oko nas. Jednostavno, kad proživljavamo trenutke, onda smo u stanju da živimo život, da dišemo, da se budimo da li sretni ili nesretni, to u nekim situacijama nije bitno, sve je to život. Smatram da je najgore biti nula. Kao što jedna moja pjesma kaže – nula nije ni minus, ni plus, zato je nula, jer nema srce, nema puls. To je razlika između života i životarenja. Ja svoj život živim. Sve ono što je napisano u mojim pjesmama je život. I lijepo i ružno, ali se živjelo, nije se štedjelo.

Pjevač Dženan Lončarević je otpjevao neke Vaše pjesme. Kome ste još od istaknutih estradnih imena pisali pjesme?

-S obzirom da ne mogu namjenski da pišem, tako moje pjesme nisu baš pjevljive. Nemaju tu neku usaglašenu metriku. Mnogi pjevači su me molili da im nešto napišem, ja jednostavno ne mogu na silu. To što smo Dženan i ja otpjevali, to je nekako nastalo iz našeg prijateljstva i od srca, jer je on moj veliki prijatelj. Ko god može da otpjeva moju pjesmu, bujrum! Dat ću mu je i pokloniti, ako treba. Napisana je neka pjesma i za Amiru Medunjanin i za Ilmu Karahmet. Mislim da će one u nekom trenutku to snimiti. Pjesme kako se napišu, tave ostaju, a ako neko može da otpjeva, tim bolje.

Mali broj ljudi

Estradni pjevači se masovno, već duži vremenski period, žale da je teško naći dobrog tekstopisca. Dijelite li to mišljenje?

-Jeste! Sa mnogim pjevačima sam razgovarao i jeste danas zaista teško naći dobar tekst, ali ne zato što nema dobrih pisaca. Kažu da ako se neka riječ šest puta ponovi u refrenu to ulazi u glavu. Danas je sve brzo, danas je sve kuso, danas je sve prosto i jednostavno. Ako se uđe malo dublje, to može razumjeti smao mali broj ljudi, a niko neće da svira, pjeva i snima za mali broj ljudi, onda se sve to tako vrti u krug. Kako je sve pojeftinjeno, tako su i pjevači pojeftinjeni. S druge strane, toliko je toga snimljeno, teško je izmisliti toplu vodu. Nemamo mi pet miliona riječi koje možemo da kombinujemo, ali smatram da se za nekog ko ima dušu uvijek može naći dobar tekst.