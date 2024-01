Ismet Mujezinović: 40. godišnjica smrti jednog od najboljih bh. slikara

Na današnji dan 1984. godine, prestalo je da kuca srce genijalca, humaniste, umjetnika, ratnika, boema, velikog bosanskohercegovačkog sina Ismeta Mujezinovića. Bio je jedan od naših najboljih slikara svih vremena čiji je cijeli život bio ispunjen stvaralaštvom u raznim sferama.

Svojim neprocjenjivim djelima upečatljive ekspresivne naracije, koja su i svjedočanstva o vremenu u kojem su nastala, ali i aktivnim učešćem u borbi za odbranu domovine u najtežim momentima njene historije, poput Drugog svjetskog rata, doprinio je mnogo Bosni i Hercegovini i njenom narodu. Osim slikanja, Ismet je uređivao brojne novine i magazine, organizirao filmske sekcije, te dizajnirao plakate i naslovne stranice raznim kulturno-umjetničkim djelatnostima.

Čudo od djeteta

Ismet Mujezinović rođen je 2. decembra 1907. godine u Tuzli, kao prvo muško dijete majci Sadiji i ocu Salihu, tuzlanskom zlataru i sajdžiji. Već kao trogodišnjaku, primijetivši Ismetov dar za crtanje, otac Salih mu je poklonio tablicu sa spužvom i pisaljkom, te ga naučio kako se pisaljka oštri i kako se njome crta po tablici. Slikar se tog momenta sjećao i opisivao ga često:

- Dugo sam posmatrao taj poklon uz naizmjenično osjećanje straha i vruće želje da nešto nacrtam. Otac, primijetivši moju nedoumicu, najednom povika: „Hajde šaraj!“. Ne mogavši da se ohrabrim, obratih se ocu: „Babo, de ti nešto...“. „A šta bi najvolio da ti nacrtam?“, zapita me on. „Konja, konja!“, povikah ja, a on vješto i hitro, u dva tri poteza, nacrta konja. Gledam, vidim, konj jeste, u jednoj liniji. Tu su, doduše, noge, glava, rep i griva, ali mu fale usta, frnjokalica, trbuh... Poslije izvjesnog vremena, ohrabren, uzmem pisaljku i dodam ono što je, prema mom mišljenju, nedostajalo crtežu.

Kada je navršio pet godina, Ismetu umire otac, a majka se preudaje za policijskog činovnika. Buneći se zbog majčine odluke i ne slagajući se s očuhom, Ismet je utjehu i duševni mir pronalazio u crtanju, što je najviše i volio. Njegov talent je već bio zapažen i od okoline, a kad je imao desetak godina, komšije iz Džafer-mahale su ga prozvali „čudom od djeteta“ i govorili da je „vješt k’o vrag“.