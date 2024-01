Izložba "Molitva" Safeta Zeca u "Europe House" ostaje otvorena do kraja februara

Izložba "Molitva" čuvenog bosanskohercegovačko umjetnika Safeta Zeca, koja je u decembru otvorena u "Europe House" u zgradi Vječne vatre u srcu Sarajeva, posjetiocima je trebala biti dostupna do 31. janura ove godine.



No, odlučeno je da "Molitva" ostane otvorena do kraja februara. To je za "Avaz" potvrđeno iz Delegacije Evropske unije u BiH.

Kao i svaki ciklus Safeta Zeca, i "Molitva" je izazvala ogromno interesovanje javnosti.

Izložbu finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a organizovana je u saradnji sa Fondacijom Ivanka i Safet Zec.