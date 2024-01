Slaven Vidak: Reditelj nas je hrabro poveo u nepoznati svijet

Praizvedba predstave „Jedan je Muhamed Ali“ autora Almira Imširevića, u režiji Dine Mustafića, zakazana je za subotu u Narodnom pozorištu Sarajevo.



U predstavi igraju Ermin Sijamija, Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Dino Bajrović i muzičar Rastko Zečević.

Dramaturginja je Vedrana Božinović, scenografkinja i kostimografkinja je Lejla Hodžić, kompozitor predstave je Damir Imamović, a koreografkinja Ena Kurtalić.

Video dizajn radi Zlatan Filipović.

- Ljepota glumačkog poziva je u neprestanom traganju i, doslovno, kopanju po sebi. To je ujedno i najzahtjevniji dio mog poziva. Vrlo često se pitam koliko to sve ima smisla i do kada.. Odgovor je -zauvijek! To traganje posebno dobija smisao kada je dio nekog većeg traganja, kao što je slučaj u predstavi „Jedan je Muhammad Ali“. Autor teksta, Almir Imširević, visoko nam je postavio ljestvicu tragalaštva, a reditelj Dino Mustafić nas je hrabro poveo u nepoznati svijet.

Već sada je jasno da će predstava „Jedan je Muhammad Ali“ biti nešto do sada neviđeno u teatru, ne samo u BiH – izjavio je Slaven Vidak.