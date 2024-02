U Sarajevu predstavljen roman "Melun" Envera Čolakovića

Roman "Melun" bosanskohercegovačkog književnika Envera Čolakovića predstavljen je publici u Centru za kulturu i edukaciju "Safet Zajko".

Kako je rečeno roman je objavljen nakon što je 90 godina stajao u rukopisu, potpuno nepoznat javnosti i 47 godina nakon smrti pisca. Autor ovog književnog djela do najsitnijih pojedinosti piše o zabludama, melomaniji, licemjerstvu i šovinizmu toga doba.

- Ovo je historijski, socijalni, politički i kuturalni roman. Djelo koje je i nakon 90 godina akutelno i „svevremeno“ - smatra jedan od promotora romana „Melun“ bh. književnik Halid Kadrić.

Nevjerovatne okolnosti

Publici je istakao da je roman nastao u doba duboke političke krize, u vremenu između dva svjetska rata, a dovršen je tačno prije 90 godina, te je putem nevjerovatnih okolnosti tek ove godine „oživio i ponudio se“ čitaocima.

- Ne bismo se mogli složiti sa piscem da je roman „Melun“ bio aktuelan u ono doba, jer i u naše vrijeme vladaju ratovi, korupcija, nepotizam, socijalne razlike, nacionalne i vjerske razlike. A kako su sve ove nevolje trajnog karaktera, tako se i za ovaj roman može reći da je „svevremen“, pa tako i savremen. Ako u minulih 90 godina ova knjiga nije uopće čitana, ona će se u narednih 90 sigurno čitati, i ne samo čitati, nego i pamtiti - poručio je Kadrić.

Univerzitetski profesor Muhidin Džanko mišljenja je da će ovaj roman biti otkrovljenje u našoj književnosti, te da je autor u ovom djelu pokazao svoje književno estetsko, filozofsko, psihološko, etnološko, socijološko, lingvističko obrazovanje, osobito u znanju leksike pomoću koje je rekonstuirao jezik sarajevske čaršije.

- „Melun“ bi okarakterizirao kao historijsko enciklopedijski roman. Literarna i životna sudbina Envera Čolakovića neponovljive su i jedinstvene po svojim čudesnim prepletima i preokretima - dodao je Džanko.

Napisao je 3.500 pjesama

Publici se obratio i sin autora Esad Čolaković, koji je izrazio sreću što je ovo djelo konačno oživjelo. Za svog oca rekao je da je bio častan i vrijedan, jako blage naravi i da je živio da bi pisao.

- Hvala svima koji su se zauzeli da ovo djelo nakon 90 godina „uskrsne“. Rijetka su djela, pa i ponajbolja iz književnosti koja nadžive svoje autore, a još su rjeđa ona djela koja „uskrsnu“ 100 godina nakon što su napisana - rekao je Esad Čolaković.

Svečanoj promociji romana „Melun“ prisustvovao je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa predstavnici kulturnih i vjerskih institucija, direktori, nastavnici i profesori osnovnih i srednjih novogradakih škola, učenici i mnogi drugi ljubitelji književnosti.

Enver Čolaković rođen je 27. maja 1913. godine, bio je bosanskohercegovački književnik, pjesnik i prevodilac. Prevodio je s mađarskog i njemačkog jezika, objavljivao stručne tekstove iz fizike i matematike, a radio je i kao profesor, pozorišni režiser, korektor i urednik. Pisati je počeo još kao dječak i to na dva jezika, bosanskom i mađarskom. U periodu do 1945. godine objavio je više pripovjetki i eseja, a najpoznatiji je po svom romanu „Legenda o Ali-paši”. Napisao je 3.500 pjesama, uz punu svijest da neće dočekati da sve to bude objavljeno. Svaki njegov pokušaj je bio osuđen na propast.

U čast ovog bh. književnika danas jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime, kao i nekoliko osnovnih škola u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Press službe Općine Novi Grad.