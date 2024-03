Spisateljica Teodora Vuković za "Avaz": Riječi su vatreno oružje čiji metak najviše boli

Teodora Vuković, poznatija kao „Ultravioletna“, 22-godišnja je spisateljica, novinarka i autorica dviju zbirki poezije „Ultravioletna“ i „Ultravioletna 2“, a na Instagramu je prati više od 50.000 ljudi. Teodora dolazi iz Paraćina, malog grada u Srbiji, a svojim stihovima je osvojila i mlade u BiH.

Njena poezija predstavlja glas mlade generacije umjetnika - buntovnika, koji se ne plaše da glasno i prkosno izgovore svoje misli.

Niste sami...

Teodora je govorila za „Dnevni avaz“ o pisanju, poruci koju šalje čitaocima, ali i izazovima s kojima se susreće kao mlada spisateljica.

- Počela sam da pišem i da na taj način liječim sebe još kada sam bila u osnovnoj školi. Tada nisam shvatala koliki je to dar, da sa 11-12 godina, kada imaš neki problem, koji ti kao i svakom djetetu smeta (jer nam tada sve smeta), na taj način ispoljiš tugu, bijes, ljutnju. Pisanje je nešto najljekovitije što je moglo da mi se dogodi i upravo taj lijek koji sama sebi dajem dok pišem – kazala nam je.

Poruka koju šalje čitaocima jeste „Niste sami sa svojim osjećanjima“. Teodora kroz stihove želi da objasni da još neko osjeća isto to, i još neko zna kako vam je.

- Inspiracija je u nama samima, krenula sam pisanjem o sebi i onome što proživljavam. To se kasnije nadovezivalo na prirodu, na ljude oko mene, slučajne prolaznike ili vječne boli. Gubitak bake i deke je glavna tema moje druge zbirke, njima sam je i posvetila. To su te najveće boli koje su vječne, o kojima valja pisati, a valja i čitati, jer je to život, a mi ga živimo prvi put – ističe.