Koncert violiste Wladimira Kossjanenka i pijanistice Vesne Podrug Kossjanenko

Violist Wladimir Kossjanenko i pijanistica Vesna Podrug Kossjanenko nastupit će u okviru festivala Majske muzičke svečanosti. Ovaj duo će se sarajevskoj publici predstaviti u četvrtak, 16. maja u Galeriji Bosanskog kulturnog centra KS.

Na repertoaru će se naći Ciaccona iz Partite br. 2, BWV 1004 (arr. za violu solo) J. S. Bacha, Adagio und Allegro op. 70 R. Schumanna, Sonata za violu i klavir op. 11/4 P. Hindemitha i izbor iz Suite Italienne iz baleta Pulcinella I. Stravinskog.

Wladimir Kossjanenko u proteklih 25 godina svirao je više od 600 solističkih i kamernih koncerata u Evropi, Aziji, Južnoj i Sjevernoj Americi. Od 1999. do 2003. godine djelovao je kao asistent violske klase profesora Michaela Kugela. Od 2008. predaje violu i kamernu muziku na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, gdje je 2022. izabran u zvanje redovnog profesora. Iste godine postaje gostujući profesor za kolegij Komorne glazbe na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu te glavni predmet Viola na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Vesna Podrug Kossjanenko (Split) održala je brojne solističke koncerte s Orkestrom bečke državne opere, Simfonijskim orkestrima Hrvatskog narodnog kazališta Osijek i Split, Državnim filharmonijskim orkestrom Kazahstana i kamernim orkestrom Splitski virtuozi.

Predstavila se u poznatim koncertnim dvoranama kao što su Musikverein, Konzerthaus i Staatsoper u Beču, Vatroslav Lisinski i Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu, Conservatorio Giuseppe Verdi u Milanu te je održala brojne koncerte u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Španiji, Francuskoj, Švicarskoj, Velikoj Britaniji, Finskoj, Turskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Kazahstanu i Hrvatskoj.

Od 1998. do 2008. djelovala je kao stalni korepetitor u Wiener Staatsoper, a 2002. do 2008. Kao pedagoški saradnik na Hochschule fur Musik und darstellende Kunst. Pored pedagoške djelatnosti na Wiener Volkshochschule, gdje je vodila klavirsku klasu od 1992. do 1995, predavala je i na mnogobrojnim seminarima u Austriji, Francuskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Belgiji i Bugarskoj. Od 2007. predaje glavni predmet Klavir na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje je 2024. izabrana u zvanje redovni profesor. Od 2016. do 2023. na istoj ustanovi obnašala je dužnost prodekanese za nastavu, saopćeno je iz Muzičke akademije Sarajevo.