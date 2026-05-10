Djevojčica (11) preminula od strujnog udara

Tragedija se dogodila u beogradskom naselju Karaburma, gdje je život izgubila jedanaestogodišnja djevojčica.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je dijete stradalo usljed strujnog udara u stanu u kojem je boravila.

Nesreća se dogodila oko 14:20 sati, a okolnosti tragedije još uvijek se utvrđuju.

Na mjesto događaja brzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali uprkos brzoj reakciji ljekari su mogli samo konstatovati smrt djevojčice.

Policija je obavila uviđaj, a istraga bi trebala pokazati kako je došlo do ove nesreće koja je potresla cijelo naselje.