Horor kod Požarevca: Stražar se objesio ispred kuće svoje djevojke, ali prvo joj poslao SMS da izađe u dvorište

N. N. (32), stražar u KPZ Zabela, objesio se u ranim jutarnjim satima, u utorak, ispred kuće svoje djevojke, u selu Prugovo kod Požarevca.



Kako se nezvanično saznaje, on je prije samoubistva poslao SMS djevojci da izađe ispred kuće, kako bi joj nešto rekao. Kad je ona to učinila, vidjela ga je obješenog kako visi o grani šljive, koja se nalazila u šljiviku ispred same kuće. Usljed prizora koji je vidjela, djevojka, sva u šoku, počela je da vrišti i doziva u pomoć, piše Kurir.



Usljed njene vriske, ukućani su izašli i ugledali onesvješćenu djevojku i obješenog mladića. Odmah su pozvali Hitnu pomoć, ali je za mladića već bilo kasno, dok su šokiranu djevojku prevezli u bolnicu na ukazivanje pomoći.

Jedan kolega nesretnog mladića, moleći da mu se ne spominje ime, rekao je da je samoubica duže vrijeme bio depresivan i da je slabo komunicirao s kolegama.

- Danima je bio odsutan. Povukao se u sebe i ni s kim ništa nije pričao niti se ikome javljao. On se neko vrijeme zabavljao sa djevojkom koja je radila u sudu, koju je upoznao dok je sprovodio osuđenike u požarevački sud, radi suđenja i saslušanja. Ona je bila veoma lijepa i od njega mlađa sedam-osam godina.

Navodno, zbog nje je ostavio ženu i dijete, kako bi bio s njom. U početku, bio je veoma sretan zbog te nove veze, ali vidite kako se to završilo. Mislim, da se ubio zbog toga što ga je ostavila ili riješila da ga ostavi. To što se objesio ispred kuće, smatram da je na taj način želio kazniti - priča čuvar u Zabeli.

S obzirom na to da je riječ o klasičnom samoubistvu, tijelo je predato porodici radi sahrane.