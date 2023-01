Kosovska ministrica: Od 2024. godine građani će moći putovati u EU bez viza

- Ne zaboravimo da po prvi put imamo konačan datum 1. januar 2024. godine, kada stupa na snagu vizna liberalizacija, bez obzira na to šta se dešava sa ETIAS sistemom - kazala je Gervala.

Pitanje ETIAS-a

Za kosovsku šeficu diplomatije uslov za ETIAS sistem, koji je postavila Francuska, na početku je izazvao zabrinutost.

- Imali smo veliku zabrinutost kada je pokrenuto pitanje ETIAS-a, jer se očekivalo da će taj sistem ući u upotrebu u novembru ove godine, ali nije ušao, već je odloženo za maj iduće godine, ponovo je odloženo za novembar 2023. godine, a naša zabrinutost je bila da ako su vize povezane sa ETIAS-om, onda čekanje može trajati beskonačno - rekla je ona.

Gervala nije isključila mogućnost da će vizni režim biti ukinut prije januara 2024.

- Uspjeh je u tome što imamo konačni datum, uspjeh je u tome što se to može desiti i ranije, ali ne dalje od 1. januara 2024. godine, konačno imamo fiksni datum, bez uslova - rekla je ona.

- Ako se desi ranije, desit će se u trenutku kada ETIAS sistem počne da se stavlja u upotrebu, čak i kada je dato obećanje o liberalizaciji viznog režima, to ne znači da on odmah stupa na snagu jer postoji niz tehničkih faza kao što je promjena graničnih sistema koje su neophodne, ali imamo konačan datum, građani Republike Kosovo, od januara 2024. godine, moći će da se kreću bez viza i ovo je važan korak i to je korak koji smo toliko dugo čekali - navela je ona.