Državljani Kosova mogu u Evropsku uniju bez viza

Dugo čekivano ukidanje viza za državljane Kosova pri ulasku u Evropsku uniju jučer je stupilo na snagu, javlja agencija France Presse.

Bezvizni režim stupio je na snagu u ponoć s nedjelje na ponedjeljak. Kosovari sada mogu putovati u zemlje šengenskog prostora bez viza te u njima mogu provesti po 90 dana u pola godine.

Reforma se u Prištini tumači kao još jedan korak prema punom priznanju države te prema ambiciji, najavljenoj 2008. godine, da se pridruži Evropskoj uniji.

Kipar, Grčka, Rumunija, Španija i Slovačka i dalje nisu priznali Kosovo.

- Ovo je veliko olakšanje, osjećaj je dobar - rekao je poduzetnik Rushit Sopi agenciji France Presse prije ukrcaja na let iz Prištine za Beč.

Korak dalje

On je bio jedan od dvadeset pobjednika kviza koji je vlada organizirala kako bi podigla svijest o tome što ukidanje vize predstavlja. Taj 48-godišnji vlasnik kompanije koja proizvodi vrata i prozore redovno leti u EU radi posla. "Svaka me viza košta 300 eura. Kad sam posljednji put mijenjao pasoš, izračunao sam da su me samo vize za EU koštale dvije i po hiljade eura", rekao je.

- Evropa nas je dosad tretirala kao građane drugog reda - kazao je.

Evropska veleposlanstva u Prištini, posebno ona izložena velikom pritisku za izdavanje viza, poput njemačkog konzulata, pripremila su se za više posla. Njemački veleposlanik Jorn Rohde lično je izdao posljednje vize Kosovarima nekoliko dana prije, naglašavajući da je ta era konačno pri kraju.

"Historijski dan"

Pozvao je Kosovare da posjete njegovu državu ovog ljeta, kad se održava Evropsko nogometno prvenstvo. Kosovari su dočekali 1. januar s velikim entuzijazmom, percipirajući ga "historijskim danom" jer se njihova zemlja približila Uniji. No, istovremeno kritiziraju i Brisel i Prištinu zbog tolike odgode ukidanja viznog režima.

Kosovo, zemlja s blizu 1,8 miliona stanovnika, posljednja je od šest zapadnobalkanskih zemalja kojima je omogućeno putovanje bez viza. "Evropa nas je dosad tretirala kao građane drugog reda", smatra 61-godišnji inžinjer Agim Gosalci.

Kurti promovirao prednosti novog režima.

- I naši političari su odgovorni za tako dugo čekanje, jer je jedan od uvjeta za liberalizaciju viza bila borba protiv korupcije i organiziranog kriminala - rekla je 33-godišnja prevoditeljica Adelina Kasolli. Vanjskopolitički šef EU Jozef Borel (Josep Borrell) govorio je o "historijskoj odluci".

- To donosi značajne dobrobiti i Kosovu i EU - napisao je na platformi X. S prosječnom plaćom od približno 400 eura i nezaposlenošću mladih od 20 posto, Kosovo je među najsiromašnijim evropskim državama. Vlada u Prištini protekla je dva mjeseca vodila kampanju kojom je pozivala stanovnike da ne zloupotrijebe slobodu kretanja da bi tražili zaposlenje u Uniji.

Premijer Albin Kurti osobno je predvodio kampanju, putujući kroz zemlju i predstavljajući prednosti novog režima. "Ovaj dan je važan. Ukinuta je velika nepravda i stečeno je veliko pravo", rekao je pobjednicima kviza u zračnoj luci u Prištini.

Strahuje se od nestašice radnika

Pozvao je Kosovare da "poštuju kriterije i da, gdje god putovali, ne zaborave da je njihov dom Kosovo". Njegov zamjenik Besnik Bislimi, zadužen za evropska pitanja, upozorio je protiv zloupotreba režima koje bi mogle dovesti do restriktivnih mjera EU, štetnih "za cijelu državu".

Mnogi strahuju da će doći do još većih nestašica radnika. Prištinski institut Riinvest predviđa da će gotovo 18 posto zaposlenika privatnog sektora dati otkaz i pokušati emigrirati već ove godine. To bi moglo utjecati i na Sopijev biznis s vratima i prozorima, no u ponedjeljak on je bio usredotočen samo na Beč, u koji je vodio suprugu koja nikad nije bila u nekoj zemlji EU.

- Odluka o ukidanju viza je više nego dobrodošla. Imamo porodice u Njemačkoj i Švicarskoj i bilo je vrijeme da ih posjetimo - rekla je supruga Valdete.