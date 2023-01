Misala Pramenković (SPP) izabrana za predsjednicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Prva poslanica s hidžabom

Najavila je da će zamrznuti funkciju potpredsjednice Stranke pravde i pomirenja, čime, kaže, šalje jasnu poruku da u toj ustanovi nema partijskih politika već samo onih koje zastupaju interese svih Bošnjaka u Republici Srbiji.

- Ja sam stava da se departizacija BNV-a treba desiti, ja sam današnjom odlukom o zamrzavanju političke funkcije pokazala da sam za tu vrstu departizacije. Sa druge strane, BNV na neki način i politički predstavlja Bošnjake u Republici Srbiji i mi ne možemo napraviti barijeru u pogledu važnih pitanja po Bošnjake, samim tim ona nekada potiču i sa polja politike. Ono što je ključna činjenica je to da dok traje izborna kampanja, pa i do izbora organa BNV-a, svi imamo svoje programe, retoriku i ono za šta se zalažemo i borimo za glasače, onog momenta kada se izaberu organi i rukovodstvo BNV-a, to su organi i rukovodstvo svih Bošnjaka u Republici Srbiji, to je ono za šta ćemo se zalagati - izjavila je Pramenković.

Funkciju predsjednice BNV Misala Pramenković preuzela je od Jasmine Curić, koja je tom ustanovom rukovodila od 2019. godine.

Javnosti u Republici Srbiji novoizabrana predsednica BNV-a Misala Pramenković poznata je po tome što je 2020. bila prva narodna poslanica sa hidžabom.

Kako je navedeno na sajtu Stranke pravde i pomirenja čija je Pramenković funkcionerka, osnovne akademske studije završila je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a master i doktorske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Profesorica je na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Osim funkcije narodne poslanice, bila je i vijećnica u BNV-u, a aktuelna je odbornica SPP-a u Skupštini Novog Pazara.