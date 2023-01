Ministrica u Srbiji ne zna ništa o curenju amonijaka, zbog drskog govora postala meta kritika na Twitteru

Novinar je dodao da je ona dužna, kao ministrica, da to zna, Vujović je odgovorila:

Iako je ta nesreća uznemirila javnost u Srbiji, ministrica za zaštitu životne sredine smatra da nema potrebe da zna išta oko nesreće, kao ni to ko je odgovoran za katastrofu.

Kada je novinar rekao kako pruga nije mogla nositi tu količinu, da je to činjenica, Vujović je pitala "a šta ja treba da mjerim količinu".

- Ja ne znam šta me vi pitate, šta znači za količinu, ko je trebalo da ide da mjeri količinu, ko je ulazio u vagon, samo mi to recite - rekla je Vujović i dodala kako to vjerovatno mjeri kargo.