Uklonjena prva barikada na Kosovu

- Od sutra prije podne će krenuti uklanjanje barikada, to ne može za dva sata da bude gotovo, da li za 24 ili 48 sati, barikade će biti uklonjene, ali nepovjerenje nije uklonjeno. Oni koji misle da mogu da se igraju životima Srba i njihovim opstankom, treba da znaju da, kao što to do sada nismo dozvolili svi zajedno, a posebno vi, to nećemo dozvoliti ni ubuduće - poručio je Vučić.