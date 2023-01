Bili u Lovrenovom hotelu i pobjegli bez da su platili: Presuđeni za ovo djelo

Nakon toga su otišli su u apartman i naručili večeru iz hotelskog restorana koja im je poslužena u apartmanu. Tokom noći trojac je sa stvarima pobjegao kroz sporedna izlazna vrata sobe, a stariji muškarac je sutradan ujutro došao do recepcije i rekao da se mora odjaviti iz sobe, ali da nema novaca za plaćanje smještaja.

U Lovrenovu turističkom objektu u Novalji boravili su 27. i 28. junu 2018., gdje su prvooptuženi 33-godišnjak i drugooptuženi 30-godišnjak došli s dvojicom prijatelja. Prema optužnici zadarskog Općinskog državnog tužilaštva, 33-godišnjak je od recepcionerke zatražio sobu za jedno noćenje s doručkom, a ona mu je ponudila apartman sa četiri ležaja i predočila cijenu, što je on prihvatio, rekavši da će sutra po odlasku platiti smještaj.

"Otišao do bankomata" i nije se vratio

Pojasnio je kako čeka se vrate njegovi prijatelji koji će donijeti novac i platiti račun, no budući da oni nisu došli otišao je ne plativši račun. Iako ga je voditelj hotela tokom dana više puta zvao na mobitel, on mu je neistinito obećavao da će platiti račun, nakon čega je navečer došao po svoju putnu torbu i pobjegao sa stvarima. Hotel je oštetio za iznos od 5535,40 kuna.

Iz Lovrenovog hotela ekipa se potom "preselila" u drugi luksuzni hotel u Novalji.

U hotelu "Liberty", 28.i 29. juna, 30-godišnjak je recepcionerkama lažno predočio da im treba sedmodnevna usluga smještaja i prehrane što će on platiti. Tražile su od njega da ostavi depozit od 100 eura, no nakon što se taj iznos nije mogao naplatiti s kartice, rekao im da je prešao dnevni limit, ali da će navečer donijeti novac, što nije učinio.

Kada ga je sutradan pozvao direktor hotela i tražio plaćanje, rekao mu je da novac nije problem jer je zaposlen u VIP-u i da ide do bankomata pa će platiti smještaj za svih sedam dana u ukupnom iznosu od 1400 eura. Budući da se nije vraćao, direktor je otišao provjeriti sobu u kojoj nije bilo ni gostiju ni stvari. Zagrepčanin je direktoru slao sms poruke kako će mu platiti račun od ukupno 3396,36 kuna, no to nije nikada učinio.