Prvi dan Šengena u Hrvatskoj pijan pokušao preći granicu: Policija ga uhapsila

Muškarac (44) iz Belog Manastira u Hrvatskoj jučer je zaustavljen na graničnom prijelazu Batina u 19:44, a policija je utvrdila da je pokušao preći granicu s 1,83 promila alkohola u krvi, saopćili su iz PU osječko-baranjske.

Uhapšen je, a za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura (5173 eura) ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih bodova, poručili su iz policije.