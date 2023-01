Marinac i nesuđeni svećenik: Ja sam gej, oženjen za Amerikanca, afroamerikanca, Hrvat sam, ponosan kršćanin

Vjenčali se u Hrvatskoj

Majlk je uzeo Vladino prezime, a govori kako je to učinio za Božić. S nećakinjom je također kupio i ogrlicu s hrvatskim grbom koju je s ponosom istakao u emisiji.

Vlado kaže da su reakcije na snimku s vjenčanja bile svakakve.

- Mojih bližnjih su bile super i to mi je puno značilo. Kao gej Hrvat da sam se vjenčao u Hrvatskoj i to je bilo veliko oslobođenje. Puno mi se ljudi javilo i zahvaljivalo na hrabrosti, čak i oni s kojima se nisam čuo 30 godina. Ako sam nekom pomogao, super - govori.

Majkl ističe da je sve osoblje u mjestu gdje su održali zabavu bilo otvoreno, prihvaćali su ih.

- Ne govorim dobro hrvatski, ali nisam osjetio nikakvu negativnost - tvrdi.

Vlado se potom prisjeća onih vremena kada je bio maltretiran zbog onoga što on jest.

- Bavio sam se latinoameričkim plesovima 12 godina i u školi sam to skrivao. U osnovnoj su mi se rugali zbog glasa, jer plešem, ako plešeš automatski si gej, to te samo još više zatvori, nije bilo lako, nakon srednje sam otišao u sjemenište. Pobjegao sam od toga, ja vjerujem u Boga, nazivam se kršćaninom, mislio sam da s vremenom će proći, da je to moja neka ludost, kako si stariji shvataš da ne možeš pobjeći od toga. Ja sam gej, to je moja bit i nemam se čega sramiti. Bilo mi je jako teško izaći iz sjemeništa, to je bila teška odluka - govori.