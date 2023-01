Dačić i Plenković na tradicionalnom božićnom prijemu: Simbolika praznika podsjeća na mir

Dačić: Simbolika praznika podsjeća na mir, toleranciju i solidarnost

Po onom kako je napisano, Runjanin je komponirao hrvatsku himnu, ali i srpsku pjesmu Rado ide Srbin u vojnike. On je rođen u Loznici, živio u Vinkovcima, umro u Novom Sadu. Kako je to bilo moguće? Zato što smo imali druge neprijatelje, a sad smo jedni drugima neprijatelji. A rezultati popisa nam govore da nam možda ni nije potrebno da budemo neprijatelji jer se čini da bismo mogli uskoro nestati - istakao je Dačić.

Želim reći da su najbolji odnosi Hrvatske i Srbije u interesu naša dva naroda, ali i cijele regije. Moje prisustvo predstavlja snažnu poruku potrebi razgovora i redefiniranju trenutnih odnosa. Mi ne mislimo isto o mnogim pitanjima, ali moramo razgovarati. Zato smo i danas ovdje, Vučić je htio da nađemo mjesta za oživljavanje razgovora. Da riješimo sva otvorena pitanja koja imamo. To je moguće kroz normalizaciju intenziviranja političkih odnosa i bez skrivenih agendi - poručio je šef diplomatije Srbije.

Plenković: Atmosfera je dobra

Nakon Dačića, prisutnima se obratio i premijer Hrvatske Andrej Plenković.

- Drago mi je da još jednu godinu imam prigodu biti s vama na ovom okupljanju. Atmosfera je dobra, upravo onakva kakva u ovim trenucima treba biti. Od prvog dana moje vlade želio sam da sve nacionalne manjine budu partneri, da gradimo jednakost, da činimo civilizacijske interese, da damo doprinos pomirbi. Teško razdoblje u kojem je Hrvatska bila žrtva Miloševićevog režima živi s porodicama nestalih, to nasljeđe je teško, opterećuje odnose Hrvatske i Srbije. Moramo unaprijediti naše odnose, ali da se oni temelje na istini, na stvarnim koracima isprike i pomirbe.

Zato ćemo kao vlada činiti sve za one za kojima porodice nestalih i dalje tragaju, da gradimo mostove saradnje, to činim i lično, nekada i nauštrb popularnosti u vlastitom biračkom tijelu - poručio je na početku Plenković.

Kako ističe, to radi svjesno i to je ogroman iskorak za cijelo društvo, te da "uspijevamo to u zahtjevnim i globalnim okolnostima".

- U globalnom kontekstu svjedoci smo brutalne ruske agresije na Ukrajinu, deseci hiljada mrtvih, nestalih, prognanih, razaranje kakvo niko nije mogao zamisliti. Mi smo tu stali uz pravu stranu historije, stali smo uz žrtvu. Ovaj odabir bio je više nego jasan, utemeljen na istini. Želim zahvaliti predstavnicima SNV-a i političkim predstavnicima srpske nacionalne manjine na podršci, lojalnosti i iskrenom partnerstvu već sedmu godinu - rekao je premijer Hrvatske.

Plenković je istakao da mu je posebno drago što je hrvatska manjina u Srbiji dobila novi život.

- Ta je činjenica, da Hrvatska ima člana vlade u Srbiji, nova. To daje vama lično šansu, ali i svim Hrvatima koji žive u Srbiji da artikuliraju svoje ideje. Srbi u Hrvatskoj mogu i trebaju doprinijeti unapređenju odnosa.

Hrvatska je riješila sve svoje nacionalne zadaće u samo 31 godinu statusa međunarodno priznate države. Sada moramo dizati ekonomski status građana, da spriječimo onaj sitni lov u mutnom, to neće proći, da neko ide profitirati na mijenjanju kune u euro.

Vlada će unapređivati saradnju sa srpskom manjinom i s ostalim manjinama. Svima koji su ovdje i svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti od srca čestitam Božić - zaključio je Plenković.