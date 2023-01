Hrvati razočarani: Zašto nam bankomati izbacuju stare i zgužvane novčanice eura?

Dio građana razočarao se što je prilikom podizanja eura na bankomatu, bankomat izbacio staru “zgužvanu” novčanicu eura, izrađenu još pred dvadeset godina, jer su očekivali novu hrvatsku euronovčanicu. No, poanta je u tome da hrvatske euronovčanice – ne postoje, piše Novi list.

Uvezene novčanice

No, o hrvatskim euronovčanicama nikad nije bilo riječi. Novčanice eura su uvijek iste, one koje je izdavala i izdaje Europska središnja banka, na njima je potpis isključivo guvernera ECB-a. Te su novčanice bile u optjecaju i prije nego je Hrvatska ušla u eurozonu.



Sada su te novčanice naše, mi smo ih zapravo “uvezli” i koristimo kao svoj novac, pri čemu se ne tiskaju kod nas, niti su one ikako nacionalno obilježene. To vrijedi i za druge zemlje-članice. Iz HNB-a su za Novi list potvrdili da su “u optjecaju na nivou čitavog europodručja koje obuhvaća 24 zemlje iste novčanice eura i to dvije jednakovrijedne serije”.

- Dakle 'hrvatskih' ili primjerice 'njemačkih' euronovčanica nema, odnosno iste se euronovčanice upotrebljavaju na cijelom europodručju - potvrdio je HNB.