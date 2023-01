Ministar potvrdio: U Hrvatskoj je usvojeno 131 dijete iz Konga

- Teze da je u Hrvatskoj teško usvojiti i da se na to čeka dugi niz godina su krive i opovrgavaju ih brojke - rekao je ministar premda se u Hrvatskoj godišnje usvoji tek oko 150 djece, a na posvojenje čeka oko 1.200 posvojitelja.

Iz Konga u Hrvatsku usvojeno 131 dijete

Na novinarsko pitanje koliko je u Hrvatskoj ukupno usvojeno djece iz Konga rekao je da se radi o 131 djetetu. Sva su djeca usvojena u periodu od 2012. do danas.

Kazao je da porodice u koje su došla ta djeca nisu bila ni pod kakvim nadzorom centara za socijalnu skrb "jer to nije bilo predviđeno". No rekao je kako će se izmjenama zakona to promijeniti.