Spajić: Evropa sad imat će svog kandidata na predsjedničkim izborima

Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić rekao je sinoć da će taj pokret imati svog kandidata na predsjedničkim izborima, a da to može biti i on, piše CDM.

- Pokret Evropa sad imat će svog kandidata na predsjedničkim izborima. Imamo više osoba koje mogu pobijediti aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića - saopštio je Spajić sinoć u emisiji Načisto TV Vijesti.

Odgovarajući na pitanje ko će biti kandidat tog pokreta na predsjedničkim izborima, koji su zakazani za 19. mart, Spajić nije isključio mogućnost da i on bude kandidat.

- Imamo više osoba koji mogu biti kandidati za predsjednika – Jakov Milatović, Olivera Injac, ja - istakao je Spajić.

"Ne bježe od odgovornosti"

On je rekao da Evropa sad ne bježi od odgovornosti.



Spajić je rekao da je državni interes da se izbori dese što prije.

- Što prije treba da izađu na izbore da ne bi na površinu izašle loše odluke koje su donijeli, primatno budžet… Treba da ugrabe ovaj period dok nisu došle na naplatu te odluke - smatra Spajić.

Prema njegovim riječima, svi deklarativno žele izbore, ali niko ne želi da "povuče ručnu" i donese tu odluku.

Poslanik i generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović pozvao je prije nekoliko dana u ime te partije Pokret Evropa sad u predizbornu koaliciju, nudeći im da prvi predlože kandidata za šefa države ili premijera.

Spajić kaže da je to bio "bizaran javni poziv".

- Treba ostaviti prostor za razgovor, ne razumijem razgovore kada nemate parlamentarne izbore ni na vidiku, Ustavni sud - dodao je on.

Prema njegovim riječima, kad bude izvjesno raspisivanje izbora, to je trenutak za pričanje o svim koalicijama.

- Treba to uraditi na način da se pitaju građani. Ako postoji sinergija, odnosno ako vi, kao te dvije stranke, uzmete više procenata nego ako idete pojedinačno, naravno da je bolje ići zajedno. U ovom trenutku se ne vidi ta sinergija između PES i bilo kojeg političkog subjekta. Ne treba zatvarati vrata, treba biti mudar i sa svima razgovarati - ocijenio je Spajić.

Ključni problem DPS-a

On tvrdi da bi Evropa sad 2, program koji predviđa prosječnu platu od 1.000 i minimalnu penziju od 450 eura, već bio primijenjen u decembru 2022, da nije srušena vlada na čelu sa Zdravkom Krivokapićem, u kojoj je on bio ministar finansija i socijalnog staranja.

Lider Pokreta Evropa sad je kazao da je ključni problem DPS-a "podzemlje i konekcije sa podzemljem".

- Ti ljudi koji su funkcioneri DPS-a su zarobljeni, ne mogu sami da odlučuju. Reforma DPS-a je iluzija, ta partija je nož koji pada. Ko takne taj nože će se povrijediti. DF i druge stranke su takođe noževi koji padaju - tvrdi on.

Spajić je, povodom kritika i optužbi političke konkurencije za populizam radi stranačke promocije, i tvrdnji da su “podijelili pare narodu i ostavili bušnu državnu kasu”, između ostalog kazao da je dio budžeta za bruto zarade 2021. veći nego bruto zarade 2022.

“- i smo sa manje troškova za državu veće plate ostvarili za 38 odsto. Plata je u prosjeku porasla sa 520 na 720 eura, a to državu nije koštalo ništa. Čak smo smanjili izdatke na bruto zarade 2022. u odnosu na 2021. Nikakav novac nije dijeljen građanima, nego smo kroz kompleksan set reformskih zakona došli do toga da se zarade povećaju na održiv način. Za dvije godine budžeta koje smo napravili, 2021. i 2022, smo imali suficit tekućeg budžeta - istakao je Spajić.

On je kazao da će prva stvar koju će, kako tvrdi, po dolasku na vlast uraditi, je da se pozabave saniranjem štete koja je napravljena rebalansom budžeta.

Odgovarajući na pitanje da li osjeća odgovornost što je doveo Rada Miloševića na čelo Uprave prihoda i carina, Spajić je rekao da je Uprava za kadrove u otvorenom postupku izabrala Miloševića kao prvorangiranog kandidata.

- Prvorangirane kandidate sam svaki put kad smo imali konkurs predlagao Vladi da ih izglasaju. To je bio jedini princip po kojem sam se vodio - naveo je Spajić.

Odgovorio na optužve DF-a

Istakao je da Miloševića nije znao prije toga, već da mu je bilo ključno što je Uprava za kadrove preporučila njega kao najkvalifikovanijeg za funkciju.

Spajić je prokomentarisao optužbe jednog od lidera DF-a Nebojše Medojevića, koji ga javno optužuje za kriminal, kao i da je imovinu sakrio tako što je kupio više nekretnina na ime navodno nevjenčane supruge.

Poručio je da su u pitanu "apsolutne neistine".

- To mi liči na sindrom neuzvraćene ljubavi. Toliki nivo opsesije mojom malenkošću ne mogu racionalnim argumentom da objasnim. Čini mi se da se vraćam u srednjoškolsko doba, kad su me tinejdžerke iz zadnje klupe prijavljivale nastavnici da nisam dobro uradio domaći, obrisao tablu - rekao je Spajić.

Kazao je da ne želi da se bavi takvim podmetanjima.

Naveo je da je Vesna Marinković, koja je kupila vilu u kotorskom naselju Muo, njegova bivša djevojka, koja nije u njegovom domaćinstvu.

- To je uspješna žena koja ima svoj privatan i profesionalan život… Ne želim da ulazim u njeno imovinsko stanje. Ako bi moj imovinski karton morao da pretpostavlja bivše djevojke, ne znam na šta bi to ličilo. Objavio sam svu imovinu za koje stojim - dodao je Spajić.

Kazao je da će uskoro kupiti stan odnosno, prvu nekretninu u Crnoj Gori. Spajić je takođe rekao da su optužbe da je uzeo milione od obveznice "jedna od najglupljih laži".

- To su provjerile institucije SAD, Engleske, Crne Gore… Nisu našli apsolutno ništa. Mislite da bi me bilo ko štedio da sam uzeo i jedan euro - upitao je on.