Vuksanović Stanković: Država se mora braniti srcem i poštenim vladanjem

Crna Gora je moja jedina domovina. Želim da budem predsjednica svih građana Crne Gore, i da sve građane poštujem jednako bez obzira da li dijele ili ne moje političke i vrijednosne poglede, kazala je u intervjuu portalu CdM, kandidatkinja SDP-a za predsjednicu Crne Gore Draginja Vuksanović Stanković.

Podvlači da je ljubav prema Crnoj Gori, osjećaj iskrenog, a ne lažnog patriotizma, opredijelila da uđe u predsjedničku trku. Upozorava da je, iako su neki kandidati umili svoju retoriku, jasno da se Crnoj Gori žele slomiti krila, od nje se želi stvoriti nestabilna i nefunkcionalna zemlja. Vuksanović Stanković poručuje da Crna Gora mora da se brani jedinstvom njenih građana, poštenom vlašću koja brine o svojoj državi.

Predsjednica svih građana

Koji su ključni razlozi zbog kojih ste odlučili da se kandidujete za predsjednicu Crne Gore?

- Ovo je zemlja u kojoj sam se rodila, u kojoj sam formirana kao osoba i u kojoj želim da svoju budućnost živi moja porodica. Tu je moj dom, a Crna Gora moja jedina domovina, i zato me jako boli sve što se u njoj dešava, posebno u posljednje dvije i po godine.

Želim da budem predsjednica svih građana Crne Gore, i da sve građane poštujem jednako bez obzira da li dijele ili ne moje političke i vrijednosne poglede. Vjerujem da će građani prepoznati da sam kandidatkinja one Crne Gore koja je više od tri decenije na pravoj strani historije. One Crne Gore koja je štitila manjinske narode u zlom vremenu devedesetih. Liberala i socijaldemokrata bez kojih nikada ne bi bilo nezavisne i građanske Crne Gore koja je 21. maja 2006. rekla DA samoj sebi. Takva Crna Gora zaslužuje da ima svog autentičnog kandidata jer je to politika moderne, sekularne, multietničke i građanske države. Ta politika, uprkos svim progonima, pobijedila je zajedno sa mnogim časnim ljudima koji su tu ideju iznijeli i nosili.

Jednom rječju moja ljubav prema Crnoj Gori, osjećaj iskrenog, a ne lažnog patriotizma me opredijelila da uđem u predsjedničku trku u veoma teškom trenutku za našu zemlju. U toj borbi dat ću svu sebe, potpuno uvjerena da na kraju uvijek pobijede oni na čijoj je strani istina, pravda i iskrena emocija prema svojoj državi, nasuprot golom interesu i sluganstvu tuđim interesima.

Koje će biti vaše ključne poruke u kampanji?

- Ključna poruka je da Crna Gora treba da se okrene sebi. Svojim građanima, njihovoj boljoj budućnosti, njenoj evropskoj perspektivi. Crne Gore neće biti ako nije dio evropske porodice. Toliko resursa, ovako lijepa naša Crna Gora mora stvoriti uslove za bolji život svih njenih građana.

Nažalost, naša bitka za vrijednosti moderne Crne Gore, njene suverenosti i evropske perspektive još uvijek traje i mi ne smijemo dozvoliti da služenje tuđim interesima, mržnja, ambicije i pretenzije Aleksandra Vučića odrede budućnost naše zemlje. I na ovim izborima se o tome radi, iako su neki kandidati umili svoju retoriku.

Crnoj Gori žele slomiti krila

Crnoj Gori se žele slomiti krila, od nje se želi stvoriti nestabilna i nefunkcionalna zemlja, lišiti je njene evropske i građanske suštine, lišiti je dostojanstva, historije i u krajnjem imena, kako bi ona takva bila lak plijen onima koji žele da nas nema.

Ti i takvi su moje poruke, posebno u ove dvije i po godine, jako dobro čuli, a u ovoj kampanji će još jače da ih čuju. Ja svoje stavove direktno i jasno saopštavam i za mene nema kompromisa niti straha kada je riječ o vitalnim državnim interesima.

Moja poruka će biti i da su, nažalost, mnogi pojedinci previše puta koristili crnogorsku zastavu kako bi pokrili kriminal, korupciju i vlastite interese.

Time su nas oslabili, dozvolili da stalni napadi onih kojima je slobodna i građanska Crna Gora trn u oku budu lakši i uspješniji. Korupcija, pohlepa i kriminal stvorili su dodatni prostor za velikodržavne i nacionalističke aktivnosti koje danas predstavljaju egzistencijalnu prijetnju za očuvanje Crne Gore. No svi ti problemi ne znače da treba posustati niti da se sve ne može popraviti. Naprotiv. Bit će teško, bit će dugo ali vrijedi ova zemlja svakog truda i emocije.

Crna Gora od 30. avgusta skreće sa svog osnovnog kursa

Prepoznati ste kao borac protiv vlasti od 30-og avgusta 2020. i za afirmaciju građanskog i evropskog koncepta društva – koji su ključni problemi na koje CG treba da se fokusira u narednom periodu?

- Crna Gora zavrjeđuje da bude vođena sa mnogo više ljubavi nego što to čine oni koji je danas vode. Mnogi od njih je ne osjećaju kao svoju jedinu državu, pa se zato i odnose prema njoj na ovaj način.

Crna Gora od 30. avgusta skreće sa svog osnovnog kursa koji je decenijama mukotrpno građen. Postali smo evropski problem, zemlja o kojoj se govori kao o kriznoj tački ili "rak rani". Koalicija Abazovića i DF je služeći Vučićevim interesima namjerno uradila sve da kreira takav imidž i takvo stanje u kojem se danas nalazimo. Onima koji Crnu Goru vide u okrilju "srpskog sveta" naravno ne odgovara Crna Gora koja je regionalni predvodnik EU procesa sa velikom šansom brzog članstva u EU.

Mi smo sve manje sekularno i građansko društvo. Vlade se sastavljaju u manastirima, a na sceni je ponovo odnos prema manjinskim narodima kao prema stranom tijelu u ovoj državi. Crnogorce, kao narod, negiraju i vrši se progon na raznim nivoima.

Država se brani jedinstvom njenih građana

Bit ću najžešća brana tim naumima, kako bismo tu nakaradnu politiku jednom i zauvijek poslali u prošlost, ali bit ću snažna brana i onima koji misle da se sve može vratiti na staro. Crnu Goru ne treba i ne može da odbrani pojedinac ili jedna partija. Crna Gora mora da se brani jedinstvom njenih građana, poštenom vlašću koja brine o svojoj državi. Politika "odbrane" Crne Gore koja je za cilj imala odbranu ličnih interesa na štetu Crne Gore samo nas čini slabim i poroznim. Te odbrane CG su nas i dovele tu gdje smo danas. Građani to vide i s pravom su ljuti na one koji su to radili. A danas je sve mnogo jasnije nego prethodnih godina kada sam iz opozicije na to upozoravala. Iz tih grešaka moramo naučiti, a neke i politički kazniti jer su oni dijelom krivi zbog današnjeg stanja.

Borba za ravnopravnost žena

Ponovo ste jedina žena kandidat – kako iz tog ugla posmatrate procese koji se dešavaju u društvu?

- Moram reći da me čini ponosnom i srećnom što sam u borbi za pravedno i građansko društvo, zajedno sa velikim i sve većim brojem hrabrih i pametnih žena. Vidim nas na protestima protiv ponižavanja i urušavanja građanske Crne Gore, u politici, parlamentu i SDP-u, vidim nas u obrazovanju, zdravstvu, privredi. A tek u sportu, koliko su postigle naše reprezentativke u gotovo svim sportovima… to je za ponos.

To što sam jedina žena kandidatkinja na predsjedničkim izborima, pred mene stavlja dodatnu ulogu, a to je nastavak naše trajne borbe za ravnopravnost žena u društveno političkom životu Crne Gore.

Posljednjih godina status žena u našem društvu po nekim pitanjima se čak i pogoršava. Konzervativni, vjerski krugovi ponovo otvaraju teme i prava žena za koje smo smatrali da su riješena, kao što je npr. pravo na prekid trudnoće. Žele nas smjestiti samo u ulogu majke i supruge. Naravno, ja i to sa radošću u srcu prihvatam. Ali ne prihvatam da nas ponovo vraćaju u srednji vijek umjesto da zauzmemo svoje mjesto kao stub moderne demokratije i ekonomije.

Želim posebnu pažnju da obratim i na mnoge kategorije naših građana koji se suočavaju sa dnevnim problemima, čija se prava uskraćuju ili zanemaruju. Zato će dio moje kampanje i aktivnosti biti razgovor i posvećenost temama koje tangiraju brojne specifične grupe u našem društvu koje se bora za svoja prava, bilo da se radi o pravima žena, LGBT zajednice, osoba sa invaliditetom, problemima mladih. Posebno ističem i potrebu da se mnogo ozbiljnije pozabavimo odnosima sa svojom dijasporom koja je bezbroj puta pokazala da je jedan od najjačih stubova savremene građanske Crne Gore.

Čisti motivi i namjere

Jučer ste objavili i vaš vizual, kampanju vodite pod sloganom "Draginja – srcem". Zašto baš ta poruka?

- Ta poruka ukazuje da sve što sam radila do sada, a tako će biti i ubuduće – da je bilo srcem, iskrenih uvjerenja, čistih motiva i namjera.

Mogu prihvatiti da sam ponekad bila preoštra i da sam znala i da pogriješim, ali nikada iz loše namjere.

Srce je kategorija koja mene i moje prijatelje razlikuje od mnogih s kojima često moramo stajati na istoj strani.

Nijedna borba, a posebno borba za državu, ne može biti dobijena bez čiste i iskrene emocije prema domovini.

Hipotetički, ukoliko bude drugog kruga predsjedničkih izbora i dogodi se da ne prođete u drugi krug, hoćete li Vaše glasače pozvati da glasaju za nekog od kandidata za predsjednika, i kojeg?

- Moji stavovi i stavovi partije kojoj pripadam su više od tri decenije ostali isti, nepromjenljivi po najvažnjim pitanjima crnogorske politike. Sa nama nema dilema i kompromisa sa državnim interesima.

A u ovu trku sam se uključila da pobijedim. I u to vjerujem svim srcem i to je jedino čemu sam u ovom momentu potpuno posvećena.