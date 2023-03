Protest ispred Delegacije EU u Podgorici: Imali favorite među crnogorskim medijima

Grupa građana okupila se i danas ispred Delegacije Evropske unije u Podgorici, zbog politike mobinga i diskriminacije novinara i novinarki, kao i širenja straha i prijetnji svima onima koji pokazuju svoje neslaganje za postupanjem menadžmenta javnog servisa Radio Televizije Crne Gore.

Šesti protest

Ovo je šesti protest grupe građana, a oni su se prethodnih sedmica okupljali ispred Direktorata za medije, kao i ispred zgrade RTCG.

Glavni i odgovornik urednik portala i radija Antena M Darko Šuković kazao je sa skupa ispred delegacije EU da su Evropska unija i SAD uvijek imale favorite među crnogorskim medijima.

- I nije ih birala po profesionalnim kriterijima, nego po spremnosti da prenose poruke vlastima u Podgorici koje Brisel nije mogao zvanično da saopšti. To mi je otvoreno priznao jedan Popin prethodnik - rekao je Šuković.

Kako je dodao, ne zna da li im je i danas jasno koliko su griješili u tom izboru i da li ih uopšte zanima što su njihovi favoriti kasnije bili otvoreni promoteri teze o Crkvi Srbije kao faktoru emancipacije crnogorskog društva i kao glavni kanali proruske i prosrpske politike.

Ruski ciljevi

- Treba li da podsjetim da je Evropski parlament tu istu Crkvu Srbije označio kao ključnu polugu za ostvarivanje ruskih ciljeva u Crnoj Gori. Možda je najbolja ilustracija načina rada EU u oblasti medija to što ja do prošle subote nisam čuo za Nadeždu Dramićanin niti do danas znam kako izgleda ta osoba, koja je skoro pet godina savjetnica za medije u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori - kazao je Šuković ukazujući na odsustvo reakcije delegacije kada je u pitanju diskriminacija novinarki i novinara u Crnoj Gori.

Okupljeni na protestu su i danas putem transparenata poslali poruke – „imamo pravo da se izražavamo na svom jeziku“ i „progon crnogorskih novinara mora stati“.