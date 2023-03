Đukanović: Ulog su država i evropska budućnost

- Nakon što pobijedim na predsjedničkim izborima, treba da se potrudimo da potvrdimo svoju snagu i pobjedom na parlamentarnim izborima, da stabilizujemo ovu zemlju i da nastavimo da je vodimo putem daljeg evropskog razvoja - poručio je predsjednik Demokratske partije socijalista i kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima Milo Đukanović, sa pobjedničke tribine u Andrijevici.

- Ne pripada vama ništa drugo u budućnosti do to. Sve drugo bi bilo suprotno vašoj tradiciji, tradicija slobodara a ne slugana. Tradicija dostojanstvenih ljudi a ne ljudi koji kleče tuda okolo po regionalnim adresama i sklapaju štetne sporazume. Sporazume štetne po crnogorske interese samo da bi kupili još koji dan ili sedmicu na vlasti. Ne treba ni vama ni Crnoj Gori takva politika - kazao je Đukanović.

"Moramo da živimo evropskim kvalitetom života"

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, obraćajući se prisutnima u prepunoj sali andrijevačkog Centra za kulturu, rekao da bi se bilo na tragu onoga što su zaista veličanstvena historijska ostvarenja naših predaka, moramo misliti o najboljem interesu svojih potomaka.

- Najbolji interes svih naših potomaka je da žive evropskim kvalitetom života. Dakle, da žive stabilno, da žive bez rata, da žive u ljubavi sa drugima sa kojima se razlikuju, a ne da im razlike budu razlog da pucaju jedni u druge. I da u takvom stabilnom društvu iskoriste sve ono što su njihove predispozicije… Za takvu Crnu Goru učinimo sve što treba da pobijedimo na izborima 19. marta, da pobijedimo nakon toga na parlamentarnim izborima i da se zajedno radujemo dobru i prosperitetu naše države i svakog od nas - rekao je Đukanović.

U pitanju je budućnost Crne Gore

Predsjednik DPS-a je ubijeđen da, koliko god se partijski razlikovali, kada građani Crne Gore odlučuju o tome "hoće li sačuvati svoj dom, hoće li pokazati poštovanje prema slobodarskoj žrtvi generacija naših predaka koji su neštedimice davali živote da bi nama podarili slobodu, kada odlučuju o tome hoćemo li tu slobodu sačuvati za naše potomstvo, da nema sumnje da će većina građana Crne Gore odlučiti u korist tih vrijednosti.

Ne zato što je Milo bolji od Andrije ili što je Jakov bolji od Alekse – ne! Nego zato što ljudi dobro znaju koji je ulog u igri. Ovdje je u igri država i ovdje je u igri budućnost Crne Gore, evropska budućnost Crne Gore - istakao je on.

U nastavku svog obraćanja Đukanović je govorio i o političkim ponudama na predstojećim predsjedničkim izborima.

- Postoji jedna ponuda oko koje nema nikakve dileme, koja je jasno pokazala da je odabrala evropski put i da je bez ikakvog kompleksa samopouzdano u stanju da savladava sve prepreke na putu do tog cilja. Imate druge koji su vam u ove dvije i po godine pokazali da ne znaju ništa i da nemaju zeru odgovornosti prema državi Crnoj Gori - rekao je on, a potom upitao:

"Ne preporučujemo se lijepim željama, već vizijom koja se ostvaruje"

- Da li imamo argumente kojim se želimo preporučiti crnogorskoj javnosti i na ovim izborima? Apsolutno da. Dakle, mi se na ovim izborima ne preporučujemo samo lijepim željama, mi preporučujemo jasnom vizijom i to vizijom koja se ostvaruju… Okrenuli smo sa ka evropskom sistemu vrijednosti, uveli zemlju u NATO što je posebno važno sada kada gledamo rat u Ukrajini, ratu koji je na vratima Balkana. Članstvo u NATO ima neprocjenjivu vrijednost za stabilnost i mir naše države. Nakon toga nastavili smo da vodimo Crnu Goru ka Evropskoj uniji i doveli je danas pred vrata Evropske unije, daleko ispred svih drugih država koje pretenduju da postanu članice. To su naši rezultati! Mi ne predstavljamo predizborni izborni marketing kojim se preporučujemo sa najboljim željama. Mi imamo konkretne rezultate - jasan je u svom stavu predsjednik DPS-a.

Vojvoda i dvojica dovojvoda uvijek protiv Crne Gore

Đukanović se potom osvrnuo na učinke svojih protivkandidata, "vojvode i mladih dovojvoda".

- U svakom kritičnom trenutku novije crnogorske historije oni su bili protiv Crne Gore. Jednako vojvoda, kao i dvojica mladih dovojvoda koji su mi protukandidati na ovim izborima, koji se danas u kampanji predstavljaju svojom SNP-ovskom biografijom. Znamo da je SNP zapravo bio nosilac ovakve sluganjske politike prema Beogradu, da je do posljednjeg daha služio Slobodanu Miloševiću i velikosrpskom nacionalizmu, koji je želio i koji i danas želi da Crne Gore ne bude. To su moji protukandidati, time se oni mogu predstaviti na ovim izborima, i zbog toga ja želim da vam kažem da sam apsolutno siguran u svoju pobjedu naglasio je Đukanović.

Vlast ugrozila postojanje države

Đukanović je govorio i o pogubnim efektima koje je proizvela vlast u posljednje dvije i po godine, koja je potpuno paralisala Crnu Goru na evropskom putu i ugrozila samo postojanje države. On je rekao da je državno odgovorna opozicija branila i odbranila Crnu Goru od nove aneksije za koju je velikosrpski nacionalizam 30. avgusta 2020. godine pomislio da je dobio otvorena vrata.

- Danas želim da vam kažem da smo mukotrpno odbranili najveće vrijednosti. Odbranili smo nezavisnost, odbranili smo članstvo u NATO i odbranili smo evropski put. Nismo to odbranili zato što je bilo slabo napadnuto, ne. Bilo je moćno napadnuto, i bilo je napadnuto i od strane velikosrpskog nacionalizma i od strane ruskog imperijalizma. I tome su služili slugani velikosrpski i ruski i anticrnogorski - kazao je Đukanović.

Pokazali smo ovih dvije i po godine, naglašava aktuelni predsjednik države, da nije najvažnije da li si vlast ili opozicija, najvažnije je šta braniš.

- Ako braniš svoju kuću nema te sile koja vas može poraziti. I da ne bude ni ovo samohvalisanje i praznoriječje. Pogledajmo danas rat u Ukrajini. Kada je krenuo samo se nagađalo da li će moći da istraju sedam ili 10 dana. Prošla je godina i ne može se ništa. Ne može se, jer brane svoju kuću. I u miru i u ratu, uvijek je u prednosti onaj ko brani svoju kuću. Naša državno odgovorna opozicija je branila i odbranila Crnu Goru od nove aneksije za koju je velikosrpski nacionalizam 30. avgusta 2020. godine pomislio da je dobio otvorena vrata - kazao je Đukanović.

Vlast povlači pogubne poteze, povećavamo nezaposlenost

Predsjednik se osvrnuo i na katastrofalne poteze koje je vlast povlačila na polju ekonomije. Kazao je da su ozbiljni biznisi ugašeni, investitori otjerani i da sve to ima poguban efekat jer se gube radna mjesta, i stvara sve siromašnije društvo…

- Kada rastjerujete investitore i kada ograničavate biznis, vi gubite radna mjesta. Gubitak radnih mjesta znači da imate sve više siromašnih ljudi, besperspektivnih ljudi, ljudi koji jedinu šansu vide da dižu sidra i da napuštaju ovu zemlju. Vidjeli ste najavu da će da povećaju poreze i da ponovo opterete biznis. To rade samo ljudi koji su potpuno ekonomski neznaveni. Sedam puta sam vodio vladu, nikada se nije dogodilo da ministar koji je bio u mojoj vladi smije da dođe sa prijedlogom da povećamo poreze. Jedino je mogao da dođe sa idejom kako dalje sniziti poreze. Zašto? Ne zato što sam bio protiv toga da se puni državna kasa, nego što nisam vjerovao u to da ćete povećanjem poreza obavezati ljude da te poreze uredno plaćaju ili će vam pobjeći u sivu ekonomiju, ili će napustiti zemlju i otići tamo gdje su niži porezi - kazao je on.

Uništili ekonomiju

Đukanović je rekao da se nova vlast zaduživala, i da ništa nije ulagala u razvoj, te da sada nema više ni od koga da se zaduži pa je prešla na povećanje poreza.

- Kada bi se moglo trošiti onoliko koliko svi želimo da trošimo bez stvaranja, niko ne bi išao na posao. Niko. Zaduživao bi se kad bi imalo odakle da se uzima, to potrošili pa idućeg mjeseca iznova, ali znamo da je to nemoguće, ponavljam ne morate biti ekonomista niti ministar, dovoljno je da ste ozbiljan čovjek i odgovoran domaćin svoje kuće. Dakle, rast životnog standarda – da , ali iz realnih osnova. Prethodno da stvorimo, pa da podijelimo. Oni su stvorili očekivanja, podijelili obećanja, pogasili biznise. Oni ne samo da ne uvećavaju društveni proizvod, oni ga smanjuju. I onda naravno jedini izlaz da bi ispunili svoje obećanje je u zaduživanju dokle god postoji neko ko će da im da kredit. A sada više ne postoji niko ko hoće da im da kredit. Niko.

Propast države

On je rekao da je takav način vođenja ekonomije uzasna autodestrukcija, ravna suicidu. Propast ekonomije značio bi i propast crnogorske države, kazao je predsjednik države.

- Da bi bila zdrava ekonomija morate imati zdrav biznis i morate imati investitore. I sada imaju ideju kako opteretiti biznis, kako oteti još od onih koji su pametni, odgovorni, uspješni i koji stvaraju. Put kojim su oni krenuli to je slomivrat. To se mora zaustaviti prije nego što nam se dogodi propast crnogorske ekonomije i samim tim propast crnogorske države - istakao je Đukanović.

Vizija nakon pobjede

Đukanović je iznio svoju viziju nakon pobjede na predsjedničkim izborima.

- Predsjednički izbori su šansa da dobijemo onaj impuls koji će nas lansirati na parlamentarnim i koji će nas vratiti u Vladu. Onda ima nekoliko poslova koji moraju imati apsolutni prioritet. Moramo Crnu Goru vratiti na evropski put. Tokom tog mandata moramo Crnu Goru uvesti u EU - kazao je Đukanović.

On je naglasio zašto je važno da Crna Gora ostane građanska, multietnička, multivjerska i da ne podlegne prisutnim srednjevjekovnim pritiscima, koji treba da Crnu Goru učine jednonacionalnom i jednovjerskom.

- Nema Crne Gore do kao građanske. Zahvaljujući tom temelju mi smo izbjegli rat devedesetih. Da nije bilo toga temelja i mi bismo digli pušku jedni na druge i mi bismo izginuli, nažalost kao što su izginuli i po Bosni i po Hrvatskoj.

Imamo resurse, ulazimo u EU

Predsjednik Đukanović je rekao da je evropski kvalitet života primarni cilj. On je rekao da Crna Gora nije iskoristila ni 20 procenata svojih resursa i da ima ogroman potencijal da se razvija.

- Moramo ulaskom u EU obezbijediti ljudima evropski kvalitet života. Ne može se u Evropsku uniju prečicom i na zadnja vrata. Hoćemo u Evropsku uniju tada kada ispunimo uslove i hoćemo u Evropsku uniju u kojoj ćemo živjeti sa osjećajem dostojanstva i sa osjećajem ispunjenosti kvalitetom života kojim žive građani Evrope. Mi to možemo… Mi smo to pokazali u ovih četrnaest godina upravljanja Crnom Gorom. Nismo iskoristili ni 20 procenata naših resursa, a Crna Gora je u tih trinaest godina od 2006. do 2019. prešla četrnaest stepenika na putu rasta životnog standarda građana.

Crna Gora ima obilje mogućnosti

On je naveo samo neke turističke potencijale Crne Gore. Kazao je da Crna Gora ima obilje mogućnosti, ali da sve to mora na pravi način da se iskoristi.

- Pogledajte Adu Bojanu, pogledajte Veliku plažu, pogledajte Buljaricu, pogledajte Jaz, Sveti Nikola, Sveti Marko, pogledajte Lušticu, pogledajte sjever Crne Gore. Obilje šansi, obilje mogućnosti… Krenuli smo da ih koristimo. Uložili smo mi do kraja 2020. oko 150 miliona eura u razvoj infrastrukture zimskog turizma na sjeveru, ali nije to jedini ulog. Prije toga smo uložili milijardu u autoput, pa kada su partneri vidjeli da ulažete milijardu u autoput do Kolašina i 150 miliona u razvoj infrastrukture ski centara, nastala je pomama interesovanja za privatnim ulaganjem - rekao je Đukanović.

Dionica puta Kolašin - Andrijevica

Đukanović je rekao da će prvi potez nakon ulaska DPS u vladu biti gradnja druge dionice puta Kolašin – Andrijevica.

- Da smo imali ozbiljnu Vladu u zadnje dvije i po godine, sada bi se završavala i dionica od Kolašina do Andrijevice. Prvi potez nakon našeg ulaska u vladu će biti to. Dakle, tender, izbor izvođača i gradnja druge dionice autoputa od Kolašina do Andrijevice - kazao je Đukanović.

Porez od devet posto

Predsjednik DPS-a je obećao da će promjenom vlasti biti vraćen porez od devet posto koji omogućava nove investicije, zdravo poslovanje, nova radna mjesta.

- Naš ulazak u Vladu će označiti povratak na ranije uslove poslovanja. Nismo mi slučajno držali porez na devet posto. Porez od devet posto je bio blagodat za one koji žele da se bave biznisom. Danas je taj porez 15 posto, već je dat prijedlog novog zakona plus 33 posto, dakle, u odnosno na naših devet posto mi sada imamo porez od 48 posto. Sa porezom od 48 posto ljudi će pobjeći iz biznisa. Povratkom na porez od devet posto mi ćemo vratiti ljude u biznis i vratiti investitore. Kada vratimo investitore i biznismene mi smo otvorili radna mjesta i mi smo stvorili uslove da mladi ne moraju da razmišljaju kako da bježe odavde nego da ovdje mogu da rade - istakao je Đukanović.

Evropska država

Predsjednik DPS-a je još jednom podsjetio da su ovi izbori zapravo vododjelnica, i da se odlučuje da li će Crna Gora imati evropsku perspektivu ili ćemo tumarati putevima samouništenja kompletnog crnogorskog društva.

- Devetnaestog marta suočavamo se sa tim izazovom, ili će Crna Gora nastaviti da se razvija kao ozbiljna, uređena, evropska država, dakle, ili će nastaviti putem kojim se kretala do 30. avgusta 2020. godine ili će nastaviti da tumara ovim bespućima kojima se kreće tokom zadnje dvije i po godine. Zato sam potpuno siguran da će većina znati na koju će se stranu opredijeliti 19. marta - zaključio je Đukanović.