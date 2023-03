Đukanović: Odlučujemo da li će Crna Gora nastaviti da se razvija kao evropska država

- Odavde sam sa vama prije gotovo sedamnaest godina pošao po državu i kao što sam obećao vratio se s državom na Cetinje da bismo zajedno proslavili još jednu crnogorsku historijsku pobjedu. Kroz sedam dana, čeka nas još jedan susret sa historijom. Na predsjedničkim izborima tog dana odlučujemo da li će Crna Gora nastaviti da se razvija kao slobodna, moderna, građanska, evropska država ili će, suprotno svojoj hiljadugodišnjoj historiji, prihvatiti da ponizno služi tuđim interesima. Baš kao i 1997. kada smo pobjedom na predsjedničkim izborima krenuli putem demokratskog razvoja i stvorili pretpostavke da obnovimo državu koja nam je oteta 1918. - poručio je predsjednik DPS-a i predsjednički kandidat Milo Đukanović, okupljenim Cetinjankama i Cetinjanima, na konvenciji u Prijestonici.

Pobjedu dugujemo našim slavnim precima

- Ja nemam dilemu da ćemo i u nedjelju opet biti na visini zadatka. Tu novu pobjedu dugujemo našim slavnim precima, slobodarima i antifašistima, zahvaljujući kojima je naša zemlja opstala kroz duge vijekove borbe i stradanja. Od davnih vremena, koja pamte osnivača ovog grada gospodara Ivana Crnojevića, preko znamenitih Petrovića Njegoša čiji su vladari udarili temelje moderne crnogorske države, sve do nepokornih boraca za pravo čast i slobodu Crne Gore i veličanstvenih trinaestojulskih ustanika, svaka je generacija Crnogoraca žrtvovala svoje najbolje sinove na oltar slobode ovih naših brda koja zahvaljujući njima nikada ne poznaše sramotnoga ropstva lance - kazao je Đukanović i dodao:

- Kao izdanak Katunske nahije koja kroz historiju nije znala za drugo do za boj i za junaštvo, ponosan sam na to što je upravo ova generacija dosanjala san naših predaka, i što je današnja nezavisna Crna Gora naše životno djelo sazdano na temelju njihove borbe.

Policijska tortura na Cetinju

On je podsjetio na policijsku torturu koja se desila na Cetinju, 5. septembra 2021, i konstatovao da je vlast tim činom ostavila sramni žig na svom političkom obrazu.

- Sramna policijska tortura nad mirnim građanima Cetinja i Crne Gore tokom belvederskih protesta, najbolje svjedoči o odnosu nove vlasti prema najsvetijim crnogorskim vrijednostima. Otkako je Ivan Crnojević prije gotovo pet i po vjekova ovdje izgradio svoj dvor, a potom i manastir, udarivši temelje grada, nije bilo takvog nasrtaja na tu crnogorsku svetinju, kao što je Vlada Crne Gore zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom pokušala ustoličenjem novog mitropolita da unizi i Cetinje i Crnu Goru. A unizili su sebe za sva vremena. Da ništa drugo nije današnja vlast uradila ostavila je time sramni žig na svom političkom obrazu - kazao je Đukanović.

Bilo - ne ponovilo se

On je rekao da je ono što je uslijedilo nakon promjene vlasti, najbolje okarakterisati riječima: bilo – ne ponovilo se.

- Ono što je uslijedilo nakon 30. avgusta brutalno je demantovalo tadašnje zagovornike teze da će političke promjene u Crnoj Gori biti nužno promjene nabolje. Štaviše, ni najveći pesimisti nisu očekivali da će Crna Gora ovako i ovoliko posrnuti za samo dvije i po godine. Što bi stari rekli, bilo, ne ponovilo se - kazao je Đukanović.

Danas, kada je svima koji nisu politički ostrašćeni potpuno jasno da je eksperiment zvani 30. avgust propao, pokušava se povući paralela između katastrofe koju je proizvela aktuelna vladajuća većina i grešaka prethodne vlasti.

- Ne možemo reći da je sve što su Demokratska partija socijalista i naša koalicija radili bilo savršeno jer nije, ali za razliku od sluganskih vlada Krivokapića i Abazovića, mi nikada nismo i nikada nećemo trgovati nacionalnim i državnim interesima Crne Gore - rekao je Đukanović.

Imamo patriotsku dužnost da prekinemo agoniju

- Svakako nesvjesno u svojoj razmetljivosti sami su simbolički tačno vrednovali učinke svoje vladavine dajući rashodovanom trajaktu, nabavljenom u Hrvatskoj, plaćenom više od pola miliona eura bez tendera, naziv 30. avgust, koji ostaje kao plutajući spomenik njihove nedobronamjernosti, neznanja i javašluka. Zato imamo patriotsku dužnost da prekinemo agoniju koju živimo posljednje dvije i po godine. To ćemo početi pobjedom na predsjedničkim izborima i nekoliko mjeseci zatim na prijevremenim parlamentarnim izborima, nakon čega će Crna Gora opet dobiti stabilnu, državno – odgovornu vladu. To će omogućiti institucionalnu i ekonomsku obnovu zemlje, stvaranje uslova za ubrzan razvoj i za sprovođenje reformi i brže ispunjavanje obaveza u procesu evropske integracije što će nas dovesti do punopravnog članstva u Evropskoj uniji do kraja mog sljedećeg predsjedničkog mandata - istakao je Đukanović.

"Naša vizija se ostvaruje"

Đukanović je zatim podsjetio na historijska postignuća savremene Crne Gore.

- Bez velike elaboracije želim da podsjetim na učinke naše politike koju personifikujem i koji me preporučuju za novi predsjednički mandat - kazao je Đukanović i naveo najznačajnija historijska postignuća savremene Crne Gore – "očuvan mir devedesetih godina u uslovima ratnih razaranja u okruženju, sačuvana država od bombardovanja, ostvaren Beogradski sporazum, kao uvod u proces osamostaljenja, mirna obnova nezavisnosti, članstvo u najmoćnijem vojnom savezu – NATO, ekonomska održivost, unaprijeđen životni standard, razvoj Crne Gore kao turističke i investicione destinacije".

On je dodao da je Crna Gora dovedena na sam prag Evropske unije.

- To je naša vizija. Vizija koja se ostvaruje, što najbolje potvrđuju rezultati koje sam letimično pomenuo. To je ujedno i moja legitimacija koja me preporučuje za novi mandat. A ko je alternativa? - zapitao se Đukanović.

Preporučuju se da vode državu a ponosno služe tuđoj

On se zatim osvrnuo na profile ostalih protukandidata.

- Zar može predsjednik Crne Gore biti onaj koji ju je ne tako davno karakterisao kao državoliku tvorevinu koja se od države razlikuje taman koliko li čovjekoliki majmun od čovjeka. To je onaj isti za koga je Cetinje, dok nije počeo u kampanji da se ponaša po zahtjevima stručnjaka za politički marketing, bilo malo, nebitno selo. Predsjednik Crne Gore htio bi da bude onaj koji ni kao kandidat ne može s mirom doći na Cetinje, a htio bi u njemu da stoluju. Dok se na Belvederu branila čast i dostojanstvo Cetinja i Crne Gore, on je u čuvenoj var sobi bio član štaba koji je donio odluku o vazdušnom desantu i upotrebi sile za rastjerivanje mirnih demonstranata - naveo je Đukanović.

- Onaj koji misli da bezočnim, nevaspitanim nasrtajem na mene može ubirati poene u kampanji koji me naziva čovjekom prošlosti, siguran sam da nema političke budućnosti u Crnoj Gori. Da i ne pominjem kandidata bez političke fizionomije koga ćete lako prepoznati po napamet naučenim političkim frazetinama i tiradama o miru i naciji, časti i još po nečemu - kazao je Đukanović.

On je rekao da se njegovi protukandidati preporučuju da vode državu a ponosno služe tuđoj.

- Kad god je Crna Gora bila pred sudbonosnim izazovima ovi su ljudi bili na pogrešnoj strani historije. I danas dok se preporučuju da vode našu zemlju sva trojica ponosno služe tuđim interesima. I ne puštaju glasa kada onaj koji je iz vojnog helikoptera zasijao na tron Svetog Petra Cetinjskoga svako malo najavljuje preuređenje jezerskoga vrha i obećava rušenje Njegoševog mauzoleja na Lovćenu - kazao je Đukanović.

Cetinje napravilo temelj današnje Crne Gore

Đukanović je na konvenciji u Prijestonici rekao da je Cetinje napravilo temelj današnje Crne Gore, koja je od Berlinskog kongresa država različitih vjera i nacija.

- Cetinje je i potkraj prošlog vijeka hrabro i odlučno stalno u odbranu crnogorske časti i dostojanstva. "Oprosti nam Dubrovniče" je prvi mirovni poklič u vrijeme krvavog raspada Jugoslavije, u kom je sažeta suština historijskog slobodarskog trajanja na ovim prostorima. Časna platforma za moje kasnije izvinjenje Hrvatskoj, za sve što je bilo koji crnogorski građanin nečasno uradio na njenom tlu u tom zlom vremenu. Ideja čiji je politički rodonačelnik bio Liberalni savez Crne Gore, većinski je prihvaćena na referendumu 2006. i evo nas danas u nezavisnoj, međunarodno priznatoj Crnoj Gori, članici NATO-a i prvoj budućoj članici Evropske unije - podsjetio je Đukanović.

Simbol slobodarske historije

Dio svog govora predsjednik Đukanović je posvetio značaju Cetinja, nazvavši ga "rodnim mjestom novovjekovne crnogorske države i simbolom slobodarske historije Crne Gore".

- Uvijek je inspiracija i nadahnuće govoriti na Cetinju, rodnom mjestu novovjekovne crnogorske države i simbolu slobodarske historije Crne Gore. Kao što je rekao veliki Njegoš: "Odavde je prva iskra sjekla u predjele noći uskočila, svjetlost, oblik pokazala", ta svjetlost koja je pokazivala put nacionalnog oslobođenja i nezavisnosti istim sjajem obasjava i put evropske budućnosti Crne Gore. Cetinje je historijsko svjedočanstvo da je crnogorska ideja uvijek bila ideja slobode i njene odbrane, ideja tolerancije i uvažavanja drugog i drugačijeg - poručio je Đukanović.

On je podsjetio na cetinjski prkos.

- Nigdje kao na Cetinju nije tako jasno iscrtana linija između ljubavi prema svojoj zemlji i izdaji. Ovdje je nikad savijene kičme i pogleda spuštenog pred okupatorima mladost cetinjska u smrt odlazila s pjesmom, u bijelim košuljama spremna za svečanost umiranja…"

Pobjedu dugujemo žrtvi onih koji su bili prije nas

- Pobjedu 19. marta dugujemo žrtvi onih koji su bili prije nas, ali više od toga tu pobjedu dugujemo budućnosti onih koji će doći poslije nas. Ukoliko želimo, a svaki odgovoran čovjek siguran sam osjeća tu potrebu, da svojim potomcima ostavimo Crnu Goru bolju od one koju smo naslijedili, i da stvorimo pretpostavke da već naredna generacija uživa plodove evropskog kvaliteta života, moramo pobijediti na ovim predsjedničkim izborima. Na taj način mi stavljamo tačku na sveukupno propadanje Crne Gore, kom nažalost svjedočimo nakon 30. avgusta 2020. godine - kazao je Đukanović.

Na kraju govora, Đukanović je izrazio uvjerenje da će nakon 19. marta zajedno slaviti još jednu veliku crnogorsku pobjedu.

- Sa vama sam bio i 21. maja 2006. kad smo obnovili državu, sa vama sam bio i 5. septembra 2021. kada smo branili dostojanstvo Cetinja i Crne Gore. Bit ću i nakon 19. marta da zajedno proslavimo još jednu veliku crnogorsku pobjedu. Da je vječna Crna Gora - kazao je Đukanović.