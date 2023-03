Vučić se obratio javnosti: 12 puta smo mijenjali tekst

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima u vezi sa planom za implementaciju sporazuma o Kosovu o kom je jučer u Ohridu razgovarao sa predstavnicima EU i SAD.

- Razgovori nikada nisu laki ni jednostavni, jer je riječ o stranama koje su, nažalost i dalje suprotstavljene i koje imaju najčvršće suprotstavljene interese - rekao je Vučić na početku obraćanja i rekao da će da pročita cijeli aneks i da ukaže na pravnu prirodu, kao i da će da "pokuša da objasni gdje se danas nalazimo".

Vučić je istakao da je aneks sastavni dio sporazuma i da se Kosovo i Srbija u potpunosti posvećuju tome da ispune članove sporazuma i aneksa i da primijene svako svoje obaveze na svrsishodan način i u dobroj volji.

Deklaracija o nestalim licima

- Strane primaju k znanju... Obratite pažnju, primaju k znanju, da će sporazum i ankes za implementaciju postati sastavni dijelovi procesa pristupanja EU Kosova i procesu pristupanja EU Srbije. Strane napominju da će EU posrednik odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmjena mjerila za Poglavlje 35 za Srbiju zbog obaveza koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa. Agenda kosovske Specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze koje ima Kosovo, a koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa. Strane su saglasne da hitno prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovoreno u okviru Dijaloga uz posredovanje EU - pročitao je Vučić.

On je nastavio da dijeli informacije, istakavši da "Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbjeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga koje je utvrdio EU posrednik".

Donatorsko veče

Predsjednik je skrenuo pažnju na duo "relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga".

- Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički odbor za monitoring, kojim predsjedava EU. Sprovođenje svih odredbi će biti obezbijeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za praćenje. Da bi se primijnio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Pomoć neće biti dodijeljena prije nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u potpunosti sprovedene. Kosovo i Srbija se slažu da će svi članovi biti primijenjeni nezavisno jedan od drugog. Redoslijed stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redoslijed njihovog sprovođenja - nastavio je Vučić.

On je pročitao i da aneks navodi da se "Kosovo i Srbija slažu da neće blokirati primjenu nijedne tačke".

Direktne negativne posljedice

- Sve diskusije u vezi sa implementacijom Sporazuma odvijat će se u okviru Dijaloga koji vodi EU. Kosovo i Srbija su primile k znanju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posljedice po njihove procese pristupanja EU i po pitanju finansijske pomoći koju dobijaju od EU - naveo je.

Vučić je istakao da i verbalna saglasnost predsjednika države ima obaveznost i rekao je da je zato odbijao i da potpisuje i da izbjegava da koristi riječ prihvatanje na više na čina.

- Govorio sam prihvatamo koncept, radit ćemo na implementaciji i mnogo smo više spremni da uradimo nego neko u Prištini koji je spremna da potpiše da bi se stvorila formalno-pravna obaveza Srbiji da prizna Kosovo - rekao je Vučić.

On je istakao da je "ovo za nas, u uslovima gdje ne postoji ništa lako, ne posebno teško".

Bt će mnogo težih stvari

- Bit će mnogo težih stvari u budućnosti, za šest mjeseci ili godinu dana. Za nas je bitno da ne zavisimo samo od dobre volje Prištine, što je pozitivna promjena, već i od onoga koliko smo mi spremni da određene stvari uradimo. Tu govorim o evropskom putu - napomenuo je.

Predsjednik kaže da nije potpisao prije svega zato "što je Srbija priznata država, a dok Kosovo nije priznata država".

- Ne želim da pravim međunarodno-pravne sporazume sa Republikom Kosovo. Kao predsjedniku, čak su i moje izjave obavezujuće, i zato pažljivo biram riječi. Ja poslije svakog samita i susreta nedvosmisleno govorim o crvenim linijama, koje se tiču suprotstavljanju priznanja Kosova, i prijemu u UN. I danas to kažem, da niko ne bi mogao da pomisli da nametne pravnu obavezu Srbiji - kaže Vučić.

On dodaje da zato nije ni potpisan sporazum, a ni aneks, ali je Srbija spremna da radi na implementaciji do svojih crvenih linija.

- Dakle, član Bečke konvencije kaže sljedeće: "Dodatni problem je što član 7 Bečke konvencije utvrđuju da verbalna saglasnost šefa države ima obaveznost." Naravno, uvijek manje nego potpis, ali ima vrijednost. Zato sam odbijao da prihvatam glagolske imenice poput prihvatanje, ni adoption, ni acceptance, ni acknowlegment - ističe predsjednik.

O nestalim osobama

Vučić dodaje da prihvatamo koncept, da ćemo raditi na implementaciji, i da hoće da ljudi u Srbiji znaju kako se vodi računa o interesima zemlje.

- Ja ne ponavljam stvari zato što sam glup ili ne znam šta radim, već zato što dobro znam šta radim. Sada dolazimo do jednog člana koji je važan za sve, a to su nestale osobe.

- Srbija želi normalizaciju odnosa sa Albancima, želimo da putujemo i jedni i drugi, zato smo napravili ideju Otvorenog Balkana. Treba da razvijamo povjerenje, a ne da se ljudi plaše jedni drugih. Ali pred nama je ogroman posao. Postoji konsolidovana lista nestalih lica i vjerujemo da ćemo moći da pronađemo rješenje za to. Suštinski dolaze razgovori o tim pitanjima - rekao je Vučić.

Rekao je da se "prištinska strana iživljavala sa zahtjevima jer je govorila o prisilnom nestanku".

- Iza svega postoji neki trik, a to je terminologija koja bi vodila do odgovornosti Srbije i pitanja ratne odštete - rekao je predsjednik pomenuvši brojku od 3.200 nestalih.

Zajednica srpskih opština

Vučić je naglasio da je za nas važno što se ZSO pominje u prethodnom procesu dijaloga za šta mi imamo potpise iz prethodnih godina, na nekima su Tačijevi, ali imamo potpise.

- Vidjeli ste kada je završen sastanak, nijednu lošu riječ nisam rekao o drugoj strani. Ali, Kurti se pojavio i rekao da oni imaju Ahtisarijev plan. To nas ne zanima, mi nismo usvojili Ahtisarijev plan, i on nije dio dijaloga. Kurti je iznio svoja tri stuba, koja nisu prihvaćena, za formiranje ZSO. Ja sam rekao da nije problem, i da mogu da odem odmah. Oni imaju potpise ovdje, na četiri sporazuma, koja se tiču ZSO. Mi imamo potpise. Negdje Tačija, negdje Mustafe. Negdje Dačićev, negdje moj potpis, 2015. godine. I posebno je važan dokument iz 2015. godine, koji govori o principima - ističe predsjednik.

- Zašto je ta zajednica toliko važna za srpski narod? I dalje nam za nijansu veći broj ljudi živi južno, nego sjeverno od Ibra. Svi ljudi koji žive južno do Ibra žive kao u getu. Svi. Nemaju nikakav institucionalni okvir. Bez obrzira na to što imaju veliku zdravstvenu ustanovu koju gradimo u Gračanici, svi čekaju da se dokopaju sjevernog dijela Kosova jer se tu osjećaju slobodnije i lakše. ZSO je potrebna svuda gdje Srbi žive, ali mnogo više na jugu, nego na sjeveru - dodao je Vučić.

Tri stuba

On je rekao da su albanski predstavnici rekli da to žele da urade na tri struba, od kojih je prvi Ustav Kosova, drugi izjava Federike Mogerini jednostrano Isi Mustavi i pismo uredništvu koji su potpisali Šole i Ekobar.

- Je l' moguće da mi neko govori da materijalni i izvorni izbor prava bude tekst u novinama. Uspjeli smo da se izborimo da bude primjenjeno ono što smo izborili u dijalogu - istakao je Vučić.

On kaže da je Srbija spremna da radi na implementaciji, i da postoje stvari koje niti možemo, niti je realno, da primijenimo.

- Šta se tu promijenilo za nas. Ne mnogo toga, ali što znamo da će naš evropski put zavisiti od ovih pregovora. Ko god hoće neka kaže da nije zainteresovan za evropski put, ali ja jesam. Ne zato što imam idolatrijski pristup i mislim da je sve divno tamo, već zato što sam predsjednik koji mora da vodi računa o državi i građanima, koji ne moraju uvijek to da razumiju i prihvate - kaže Vučić.

Pritisak samo raste

Vučić ističe da je važno da budemo na evropskom putu, i da to nije kao što "mnoge budale govore o 30 judinih srebrnjaka".

- Ne, mi zarađujemo, i stvarate atmosferu i imidž zemlje gdje možete da donosite investicije. A vi lijepo vodite zemlju. Šolc-Makron plan nije pregovaran. Implementacioni plan je pregovaran, u okviru petoparca. A tada se promijenilo skoro sve od onoga što smo dobili. 12 puta je jučer mijenjan tekst, i svaki put gledam i hoću da se zahvalim ljudima koji su bili sa mnom, i Raviću i Petkoviću. I to je svaki put stres, ponovo analiza, zovite profesore, šta smijemo, a šta ne smijemo. A dole pritisak samo raste - istakao je.

Vučić kaže da mu je lakše kada razgovori traju 12 ili 13 sati, i da mu je koncentracija odlična - i bolja nego kod drugih.

- Što je u kasne sate sinoć također bio slučaj. Važno je da Srbijanski upravljački tim, na najvišem nivou dijaloga, da svoj prijedlog. Tako da idemo sa tim, i kako će ići, vidjet ćemo. Dalje nema nikakvih obaveza za nas. Od ove donatorske konferencije, to kad će biti, šta će biti, o tom potom - dodao je.

"Najvažnije da Srbi na Kosovu budu bezbjedni"

Vučić ističe da je "za nas prvenstveno važno da kreiramo ambijent da Srbi na Kosovu budu bezbjedni".

- Pod dva, da naš narod svuda gdje živi ima mir. I pod tri da uvijek sačuvamo svoju državu i poštujemo Ustav. To nije uvijek lako postići, posebno pošto su vanjski pritisci takvi da bi vas vodili na to da se ovog trećeg odreknete. Jasno sam im rekao da to neću uraditi dok sam predsjednik - rekao je je Vučić.

On dodaje da će pozvati narednih dana na konsultacije predstavnike svih parlamentarnih grupa.

- Vjerujem da će biti ljudi koji će željeti i da čuju detalje koje ne mogu javno da kažem. Samo o jučerašnjem danu bih mogao 300 strana da napišem. Mi imamo dovoljno vremena da razmislimo šta želimo, i da radimo na razvoju naše ekonomije. Ja mogu poslije na mojoj lijepoj kineskoj tabli, što neke strašno nervira, skupa je ko đavo, ali vrhunska. Pišem, brišem, važno je šta će ostati narodu, a ne na tabli - dodao je predsjednik.

Socijalna pomoć

Vučić je rekao da 5.607 ljudi, Srba i Roma, koji primaju državnu socijalnu pomoć Srbije, sada se povećava socijalna pomoć sa 11.000 na 20.000.

- Tamo gdje ima jedna plata, kada se poveća na 20.000, lakše će preživjeti. To je socijalna pomoć, za ljude koji ne mogu da rade u školama, vrtićima, bolnicama. Ja mislim da je ovo važna i velika podrška za njih. Već za 2 mjeseca primit će prvu uvećanu socijalnu pomoć. Ne želimo da to bude način na koji žive ljudi u centralnoj Srbiji, gdje imaju mogućnosti da rade. Ali ćemo povećati i tu, i samo molim te ljude da pokušaju da pronađu zaposlenje. Možemo danas da pomognemo, imat ćemo ove godine 100.000 radnika iz inostranstva. To su sve mogli biti naši ljudi. I da budemo fer, ima mnogo ljudi koji nisu željeli da rade - rekao je on.

Predsjednik kaže da će uskoro pričati i sa Srbima sa Kosova, i da će do juna posjetiti Kosovo, i da bi volieo da ode i na jug i na sjever.

- Zato nam je važna ZSO. Kada sam rekao da treba da napravimo brzu magistralu, rekli su da to ne može. Ako to traži ZSO, institucionalno, onda nema problema, i predviđeno je da Srbija to finansira. Onda možemo da izgradimo najvažnije puteve za naš narod. Da se vidi razlika. Kao što sada vrijeme radi za nas. Mi brže pristižemo. Ove godine očekujem četiri milijarde investicija - kazao je on.

Izgradnja autoputeva

Vučić je rekao da će ove godine biti otvoreno 107 kilometara autoputeva, i da se nada da će to biti rekord.

- Prvo Novi Beograd-Surčin. I poslije toga Obilaznica oko Beograda, zatim Ruma-Šabac. Nastavit ćemo da gradimo pruge, i dobili smo 200 miliona eura od CEB-a, za gradnju četiri bajotek instituta.

Na pitanje da li je tačkom u "aneksu o ZSO izbjegnuta podvala da se stvori nešto bez izvršnih ovlaštenja", predsjednik je rekao da će biti natezanja i muka.

- Ali je precizno navedeno da je obavezno da se ostvare sporazumi postignuti u dijalogu. Mi smo time zadovoljni. Nije ZSO posebna država, ali zadovoljni smo time. Ako ne bude ispunjeno, onda mi biramo šta ćemo da ispunimo, a šta nećemo. A mi hoćemo, samo će i oni morati da ispune ono što je važno. Naravno, sada ne govorim o crvenim linijama. Bit će mnogo muka oko ZSO, jer je to njima neki veliki problem. Ali šta da radite - rekao je.

Nisu postavljeni rokovi

Vučić kaže da ne zna koliko će trajati proces i ovi pregovori, i ističe da je dobro što nisu postavljeni rokovi.

- To bi dovelo sve u propast poslije dva roka. I jedan i drugi smo im to rekli. Nemoguće je jednostavno. Sada sam vam pokazao kako izgleda samo kada pričate oko nestalih osoba. Nema rokova, ali neće da nam otvaraju mnogo klastera i poglavlja, kao da do sada jesu. Ali smo mi na evropskom putu, i dobro smo iskoristili sve da osnažimo institucije u našoj zemlji, i posebno da privučemo investicije. U se i u svoje kljuse, ali nam je potrebna pozitivna interakcija sa svijetom - kaže on.