Zastupnica SDSS-a donijela sliku s obješenim Srbima, žestoko reagovao Prkačin

Za vrijeme iznošenja stava Kluba zastupnika SDSS-a Dragana Jeckov je u Hrvatski sabor donijela sliku koja prikazuje, kako je rekla, "srpsko obiteljsko stablo".

- Slika mnogo toga govori. Poruka je vrlo jasna i precizno se zna na koga se ona odnosi - kazala je Jeckov, pokazujući na crno-bijelu sliku na kojoj se nalazi "srpsko obiteljsko stablo" s kojeg vise obješeni ljudi. Kazala je potom da je takva poruka osvanula u noći s 14. na 15. marta na "pravoslavnom zavjetnom krstu" u centru Vinkovaca u neposrednoj blizini jedne pravoslavne crkve.

Primjer poziva na nasilje i mržnju

Dok je to govorila, više je puta kazala "kolega", ironično se obraćajući Anti Prkačinu.

- Onoj istoj pravoslavnoj crkvi, kolega, koja je sagrađena 1739. godine, nekoliko puta rušena i ponovno na istim temeljima sagrađena, obnovljena 2012. godine. Ona je, kako tada, tako i tada, simbol postojanja i prakticiranja pravoslavne vjere u Vinkovcima i okolini - kazala je Jeckov.

Kazala je potom da je slika "srpsko obiteljsko stablo" školski primjer poziva na nasilje i mržnju, usmjerena prema Srbima, srpskoj zajednici i prema pravoslavnim vjernicima te da se od njih treba ograditi i oštro ih osuditi. "Važno je reći „ne“ mržnji", poručila je saborska zastupnica, dodajući da se danas ta slika zove "srpsko obiteljsko stablo", a sutra se može zvati nekako drugačije i biti usmjerena prema drugom narodu i grupi.

- No njena poruka će uvijek biti poziv na mržnju prema onima koji se zovu i izgledaju drugačije - kazala je, nakon čega je poderala sliku poručivši da će je staviti u smeće, "gdje i pripada".

Išao u Banju Luku

Na njen govor reagovao je Ante Prkačin.

- Uvrijeđen sam zbog toga što se pokazuje ova fotografija i gleda u mene dva-tri puta. U mene koji sam bio zapovjednik jedne ozbiljne diverzantske jedinice Hrvatske vojske i s ponosom isticao da je jedan jedini zarobljeni srpski vojnik kod mene dobio pljusku jer nisam stigao na vrijeme reagovati - kazao je.

- Gleda u mene koji sam išao u Banju Luku kada su me optuživali za najteže zločine, to je kao da Arkan ustane i dođe u Zagreb - dodao je Prkačin, na što mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković dao opomenu kazavši da to nije povreda poslovnika.