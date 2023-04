Jugoslav Jakić, predsjednik općine Šavnik: Brinu nas najave "šavničkog scenarija"

Zbog obaveza u državama u kojima žive, troškova putovanja, ali i zbog toga što se unaprijed znalo da pobjednik izbora neće biti odlučen u prvom krugu, građani Crne Gore koji žive izvan domovine prije dvije sedmice nisu dolazili da glasaju. Uoči sutrašnjih izbora stigli su čarter letovima i automobilima.

Najave stigle od funkcionera pokreta "Evropa sad"

Tačan broj, naravno, nije poznat, pa su i procjene koliko će crnogorska dijaspora utjecati na konačan rezultat različite, ali brinu poruke u kojima se nagovještava mogućnost "šavničkog scenarija" na pojedinim biračkim mjestima.

- Takve najave stigle su od pojedinih funkcionera pokreta "Evropa sad". Siguran sam da su to nadležni u Crnoj Gori propratili i da su spremni da odgovore na takvo eventualno ponašanje - kazao je za "Avaz" Jugoslav Jakić, predsjednik općine Šavnik.

Kako u praksi izgleda "šavnički scenarij" najbolje znaju stanovnici ove male općine, koji ni nakon devet izlazaka na birališta nisu okončali lokalne izbore iz oktobra prošle godine.

Može se prenijeti na cijelu Crnu Goru

- Ova slika koja se dešava kod nas u Šavniku može se prenijeti na čitavu Crnu Goru. Šavnički scenario znači da na biračkim mjestima gdje se prepozna da DPS ima podršku jednostavno birački odbor ne dozvoli glasanje, slomi kutije, buca glasačke listiće i maltretira birače kako bi odustali od svog biračkog prava. Mi smo potencirali da se ta lica odmah udalje, procesuiraju a da se glasanje na tom biračkom mjestu nastavi. To se nije desilo, već je glasanje na tim biračkim mjestima prekidano, pa ponovo zakazivano. Od oktobra je podnešeno oko 40 krivičnih prijava, a do sada nije procesuirano nijedno lice. Ako se to desi i na predsjedničkim izborima, pa se glasanje odloži na jednu ili dvije sedmice, ljudi koji su došli iz dijaspore moraju da se vrate i neće moći ostvariti svoje biračko pravo - pojašnjava Jakić.