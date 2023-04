Dragan Vučićević se javio na izdržavanje zatvorske kazne: Najavio da će započeti štrajk glađu

Dragan J. Vučićević, vlasnik i glavi urednik dnevnog lista i sajta "Informer" pojavio se jutros oko 9.30 sati ispred Okružnog zatvora u Bačvanskoj ulici kako bi se, kako je najavio, javio na izdržavanje kazne zatvora od šest mjeseci.

Dragan J. Vučićević je, podsjetimo, pravosnažno osuđen da plati novčanu kaznu od 200.000 dinara zbog dva tvita koja je uputio novinaru i nekadašnjem direktoru televizije N1 Jugoslavu Ćosiću. Međutim, on je odlučio da, umjesto da plati novčanu kaznu, ode na izdržavanje zatvorske kazne, da bi, kako je govorio, ukazao na "potrebu dekriminalizacije slobode govora".

Ima dva zahtjeva

Ispred Okružnog zatvora okupili su se zaposleni "Informera" kao i pristalice pokreta "Dveri". Također, ispred Okružnog zatvora su brojne novinarske ekipe. Vučićević se nešto poslije 10 sati sa ličnim dokumentima i pozivom pojavio na prijavnici zatvora u Bačvanskoj, gdje ga je dočekao Simo Spasić koji ga poziva da "ne ide u zatvor" i pokušava da ga spriječi da uđe.

Vučićević je izjavio da se javlja na odsluženje kazne.

- Rekao sam da ću ići u zatvor i evo idem u zatvor, javljam se na odsluženje zatvorske kazne. Sve sam rekao, sve znate. Kada pređem ovu kapiju, obavijestit ću zatvorsku upravu da stupam u štrajk glađu. Imam dva zahtjeva, jedan je revizija postupka, na osnovu koje sam osuđen po krivičnoj tužbi Jugoslava Ćosića, jer mislim da je presuda skandalozna, politička. Drugi zahtjev je pokretanje inicijative za dekriminalizaciju uvrede - rekao je Vučićević.

Vučić: Mislio sam da je to neslana šala

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio da je "loše za zemlju da urednik Informera ide u zatvor".

- To pitanje je mnogo kompleksnije jer ja sam mislio da je to neslana šala. Pozvao sam sinoć Vučićevića telefonom kada sam završio svoje obaveze u Pazaru, Raški i Kraljevu. Ja vidim da je on odlučan da svoj protest izrazi na taj način da ide u zatvor. Ja ne mogu da kritikujem ad personom sudije jer bi na taj način rušio institucije Republike Srbije i ne mogu da ulazim u meritum stvari, ali mnogo čudnih stvari ima u našem pravosuđu - rekao je između ostalog Vučić i dodao:

- Ja sam ga molio sinoć da to ne radi, rekao sam nije problem uplatit ću ja, to je meni jedna plata, ali je on riješio da time pokaže, da se time bori za svoje principe i da pokaže koliko je besmisleno. To je loša vijest za Srbiju, to će loše da odjekne kod građana Srbije, za ove druge me baš briga. Ja ću nastaviti da ga molim, ali to što sam sinoć molio nije vrijedilo.