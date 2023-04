Ko je nećak bivšeg splitskog gradonačelnika: Slupao Ferrari sa 19 godina

Nećak bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, Josip Kerum, opet se našao u fokusu javnosti. Naime, danas je USKOK izvijestio kako je nakon provedene istrage u kojoj su dokazi pribavljeni i putem međunarodne saradnje s Francuskom i Eurojustom, podigao optužnicu protiv sedmorice Hrvata (1981., 1993., 1992., 1991., 1993., 1985., 1990.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari u sastavu zločinačkog udruženja. Šestooptuženi u slučaju je upravo Josip Kerum kojeg se tereti zbog krijumčarenja oružja, pišu 24sata.

Slupao skupocjeni Ferrari

No to nije prvi put da Josip Kerum, inače sin Željkova starijeg brata Jure, ima problema sa zakonom. Tako je 2010., kad je imao 19 godina te kad mu je stric bio gradonačelnik Splita, na autoputu kod Šestanovca slupao skupocjeni Ferrari F430 Spider od čak 490 konjskih snaga. Policija mu je tad dala nekoliko prijava. Jedna je zbog prekoračenja brzine. Drugu je dobio jer mu je izmjereno 0,09 promila alkohola u krvi, a treću jer kao mladi vozač nije smio upravljati autom snažnijim od 100 konjskih snaga.

- Učinilo mi se kao da je nešto izletjelo pred automobil. Ne znam što je bilo, možda neka životinja. Jednostavno sam refleksno reagirao, okrenuo volan i tako izgubio kontrolu nad automobilom. Ni sam ne znam koje su mi se misli vrtjele po glavi dok sam se vrtio na cesti. Čim je automobil stao, izletio sam i počeo mahati, upozoravao ostale vozače da uspore, da se ne bi dogodilo veće zlo - izjavio je Josip Kerum tad za Večernji list te je tvrdio da je vozio 150 kilometara na sat.

- Ne govorim to ja, nego brzinomjer koji se zaustavio na toj brojci u trenutku udara. Žao mi je što se sve ovo dogodilo, još sam u šoku, ne znam šta bih kazao. Najvažnije je da sam dobro, da niko od ostalih sudionika u saobraćaju nije stradao. Cijela je porodica uz mene, to mi jako mnogo znači. Svima je najvažnije da sam dobro, a automobil je, hvala Bogu, osiguran - dodao je.

Pronađeno 15 kilograma marihuane

Također, 2017. ga je Općinski kazneni sud u Zagrebu nepravomoćno osudio na godinu dana zatvora jer je ga je te godine policija zatekla kako u Sesvetama u gepeku Audija A6 splitskih registracija prevozi 15 kilograma marihuane.

- Smatram se krivim za sve što mi se stavlja na teret i sve priznajem. Molim sud za razumijevanje jer mi je ovo prvi put da se susrećem s nečim ovakvim, ne pripadam tom svijetu. Drogu sam pristao prevesti za prijatelja koji je bio uz mene kad mi je bilo najteže, kad sam dotaknuo emotivno i depresivno dno nakon što mi se majka ubila. Bio mi je više od prijatelja, više od brata i jednostavno ga nisam mogao odbiti. On se bojao to učiniti jer je mislio da ga prati policija, a ja u tom trenutku nisam razmišljao o posljedicama. Sve to bio je veliki preokret u mom životu i iskreno se kajem - rekao je tad, piše 24sata.

Nadalje, Josip Kerum se pred sudom našao i 2019. jer mu je u apartmanu na Čiovu pronađen arsenal oružja koji je uključivao 11 strojnica, puškomitraljeza i automatskih pušaka, dvije poluautomatske puške, 10 pištolja, dva revolvera. Uz to, imao je zračni i plinski pištolj, bajunet, 71 spremnik, tri prigušivača, sedam doboša, 34 uloška za streljivo, 13.297 komada puščanog i pištoljskog streljiva, topnički projektil te dvije improvizirane eksplozivne naprave s mobitelima Samsung kao upaljačima. Među oružjem su i klasici poput strojnica Thompson M1 A1, Špagin PPSh-41, Heckler & Koch MP5 SD te pištolja Walther PPK.

Priznao držanje oružja, osuđen uslovno

Iako ga je sud u Splitu osudio na godinu dana zatvora, 2020. je sud u Bjelovaru prihvatio njegovu žalbu i osudio na uslovnu kaznu ako u naredne tri godine ne počini krivično djelo. Josip Kerum je na suđenju priznao držanje oružja. Kazao je da mu je to hobi koji je naslijedio od pokojnog djeda partizana. Oružje Kerum nije vidio kao nešto što služi za nanošenje zla, već isključivo u kolekcionarskom smislu. Rekao je da je većina oružja iz 2. Svjetskog rata i da uopće nije upotrebljivo. Tvrdi da nikada ni iz jednog oružja nije ispalio ni metak. Pokajao i obećao da takvo što više neće ponoviti. Rekao je i kako je svjestan da se za ovakve stvari može završiti u zatvoru.

No Kerumovu odbranu kako većina arsenala potiče iz 2. Svjetskog rata demantirao je balistički i mehanoskopski nalaz Centra Ivan Vučetić. Utvrđeno je da je većina oružja ispravna, osim tri primjerka. Svjedok iz MUP-a istaknuo je kako je najopasnije oružje strojnica kalibra 9 milimetara, ekvivalent Uziju ili Škorpionu. Vrlo je ubojito, pogotovo ako se koristi uz prigušivač. Na kraju je Sud u Bjelovaru donio uvjetnu kaznu zbog toga što nije nastupila nikakva šteta za društvenu zajednicu i jer se bavio skupljanjem oružja samo kao kolekcionar. Međutim, Josip Kerum će se opet naći pred sudom u gore navedenom slučaju jer se tereti za krijumčarenje oružja.