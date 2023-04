Aleksandar Vučić poručio: Ulazak srbijanske vojske na Kosovo nije realno rješenje

Aleksandar Vučić predsjednik Srbije danas se u Raški sastao sa predstavincima vlasti Kosova i obratio se Srbima s Kosova poručivši da razumije da bi se oni osjećali sigurnije ako bi srbijanska vojska došla tamo, ali je naveo da to nije realno rješenje.

Vučić je tokom press konferencije govorio o situaciji na Kosovu te je poručio da razumije želje Srba sa Kosova, ali ne može dovesti zemlju u tešku situaciju.

Odgovornost i briga

- Nije problem, ulagat ćemo, važno je da ljudi moraju da prehrane svoje porodice, ali znam šta tražite i očekujete od mene, ali ne želite da i mene i državu dovedete u tešku situaciju. Jedina vijest koja bi vas obradovala je da uđe srbijanska vojska na Kosovo. Sve drugo vas suštinski manje interesuje, jer biste se tek tada osjećali sigurno - rekao je.

Vučić je poručio da politika Srbije mora biti politika odgovornosti i brige. Podsjetio je da je prošli put "jadva izmolio" ljude da se sklone sa barikada te je znao šta ga čeka nakon toga.

- Znao sam da ću biti najpsovanija osoba. Ali, znam i da danas, poslije nekoliko mjeseci, koliko god da me i dalje psujete, znate da je to bila odgovorna odluka. Ako bude očigledno da im je namjera protjerivanje srpskog življa, sve što mogu da kažem, a vjerujte mi na riječ, mi to nećemo dozvoliti i to se neće dogoditi - rekao je.

On je poručio da se trudi da sačuva mir i živote ljude na Kosovu.

- Progutate ono što morate, uradite šta morate za narod. Niste izabrani da biste izbore imali na tri dana, već da uradite šta je najbolje za svoju zemlju. Svaki sukob je sukob sa NATO-om, ne sa Prištinom, to treba imati na umu - rekao je Vučić.

Vučić je podsjetio da je stav Srbije jasan kad je u pitanju ulazak ove zemlje u NATO.

Neće u NATO

- Nećemo da idemo u NATO, nećemo ni u jedan vojni savez. Hoćemo sami da čuvamo svoju zemlju, svoje nebo - dodao je.

Tokom svog obraćanja kritikovao je i Evropu kazavši da je ne može razumjeti kako ne vidi ko svakog dana ima hiperprodukciju provokacija. Vučić je kazao Priština ide na stalno mučenje i zastrašivanje Srba, da jure najhrabrije da ne bi mogli da se pojave i kažu "oslobodili smo Mitrovicu“.

On je istakao pet zaključaka sa sastanka. Zatražio je reakciju Evropske unije kako bi Priština momentalno prekinula kršenje sporazuma o tablicama. Drugi zahtjev je da se bezuslovno i hitno formira ZSO. Također zatražio da se povuku specijalne jedinice policije sa sjevera Kosova.

Zaključio je i da država Srbija nikada neće ostaviti svoj narod na cjedilu. Peti zaključak se odnosi na poziciju Srbije, a koji govori da će Republika Srbija preduzeti sve zakonske mjere kako bi osigurala prava Srba na Kosovu.