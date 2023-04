Hit na društvenim mrežama: Starica proširila balkon drvenom konstrukcijom

Kako je balkon u posljednjih nekoliko dana privukao veliku pažnju - portal 24sata.hr prenosi da ga je zapravo izgradila penzionerka još u junu.

Kako je skriven od pogleda za to su znali samo stanari zgrade koji su je prijavili inspekciji, ali niko nije reagovao.

- To je sve montažno, nije ona ništa gradila i to bi se začas moglo sve demontirati, ali ne da se ona. Majstori su to njoj brzinski u dan, dva napravili. Ma, to vam je kao u onom "A je to" crtiću - rekao je jedan od stanara za 24sata.hr koji je dodao da je zgrada napravljena još 50-ih godina prošlog stoljeća te da je vlasnica balkona oduvijek u toj zgradi i da živi sama.