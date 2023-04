Skupština Crne Gore skinula imunitet poslanicima DPS-a

Skupština Crne Gore je skinula imunitet poslanicima Demokratske partije socijalista (DPS) Predragu Boškoviću, Dragici Sekulić, Suzani Pribilović i poslanicima Socijaldemokrata Crne Gore Damiru Šehoviću i Ivanu Brajoviću zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj.

Rasprave nije bilo, jer u sali nije bilo poslanika na koje se zahtjev za skidanje imuniteta odnosi.

Opozicija bojkotuje rad parlamenta

Opozicija bojkotuje rad parlamenta nakon što je predsjednik države Milo Đukanović 16. marta donio ukaz o raspuštanju Skupštine.

Za skidanje imuniteta grupi poslanika glasala su 42 poslanika, među kojima je i poslanica opozicionog SDP-a Dragica Anđelić.

Poslanik DF-a Slaven Radunović podsjetio je da je Skupštini jednom stigao prijedlog za skidanje imuniteta i omogućavanje pritvora za poslanike Milana Kneževića i Andriju Mandića.

- Ova Skupština je jednom prilikom glasala o tome da se ljudi pritvore... Nakon toga je održana tematska sjednica o imunitetu i Administrativni odbor je donio pet zaključaka - naveo je Radunović.

Zaključci se odnose na to ko uživa imunitet, da se on ne može ograničavati vremenski ni teritorijalnu u toku mandata, protiv poslanika se ne može pokrenuti krivični postupak niti odrediti pritvor prije nego Skupština da odobrenje o pokretanju krivičnog postupka i određivanju pritvora i da su to dvije odvojene pravne radnje, o kojima se Skupština posebno izjašnjava.

Jedna tačna dnevnog reda

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović rekla je da se danas odlučuju samo o jednom zahtjevu, o skidanju imuniteta.

Đurović je ranije danas pročitala zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) za skidanje imuniteta Boškoviću, Pribilović i Sekulić, kao i Brajoviću i Šehoviću.

Podsjetila je da je Administrativni odbor 22. decembra jednoglasno predložio odobrenje za krivično gonjenje.

- Ono što je bio dogovor je da poslanici koji su predmet ovih akata i njihove kolege su bili jednoglasni u vezi sa postizanjem odluka o skidanju imuniteta. Onaj vrlo važan momenat koji je bio jeste mogućnost da naše kolege kojim se ovim aktima tretiraju, dobiju mogućnost da se u Skupštini izjasne po navodima SDT-a i Vlade - rekla je Đurović.

Podsjetila je da su na kraju jesenjeg zasjedanja krajem decembra razgovarali na kolegijumu o tome da li će i kada ovo doći na dnevni red.

Ona je objasnila da su poslanici, na koje se zahtjev SDT-a odnosi, zamolili da im se omogući prisustvo u sali, ali zbog svojih obaveza nisu mogli da pristustvuju krajem decembra.

Predmet formiran u decembru

- Na Kolegijumu smo se dogovorili da se ovo ne tretira na vanrednom zasjedanju, kao ni na prvoj sjednici proljećnog zasjedaja pa je ova tačka ostala za drugu sjednicu redovnog proljećnog zasjedanja... Ono što žalim jeste situacija da kolege iz opozicionih redova, prvenstveno zbog političke odluke bojkota parlamenta, nisu danas ovdje u sali. Žalim zbog njih i njihove nemogućnosti da iskoriste pravo da kažu pred javnošću ono što smatraju da bi trebalo. Zbog toga ćemo ostati na nivou tehničkih detalja ove tačke dnevnog reda - rekla je predsjednica Skupštine.

Nakon što je u decembru prošle godine formiralo predmet po krivičnoj prijavi Vlade, SDT je tražilo od Skupštine skidanje imuniteta poslanicima DPS-a Predragu Boškoviću, Suzani Pribilović i Dragici Sekulić, kao i Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću iz SD-a.

Osim njih, istragom su obuhvaćeni i bivši ministri Budimir Šegrt (DPS), Suad Numanović (DPS), Sanja Vlahović (DPS) i Osman Nurković (BS), bivši šef kabineta predsjednika i bivši konzul u Sremskim Karlovcima Dražen Miličković, bivši generalni sekretar Skupštine Aleksandar Jovićević (SD), te bivša pomoćnica generalnog sekretara Jelena Radonjić. Njih od krivičnog gonjenjane ne štiti imunitet.

SDT je utvrdio da postoji odgovarajući stepen sumnje da su bivši članovi Vladine komisije od 2016. do 2020. godine počinili produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, tako što su, Bošković kao predsjednik, a ostali kao članovi, donosili odluke o rješavanju stambenih potreba funkcionera suprotno propisima i tako drugima pribavljali imovinsku korist koja prelazi 30.000 eura.