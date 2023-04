Air Serbia uvodi novu liniju: Letjet će do Brazila

Aviokompanija Air Serbia uspostavit će let do Brazila, i to kroz let Turkish Airlinesa od Istanbula do Međunarodnog aerodroma Guarulhos u Sao Paulu.

Na internetskoj stranici srbijanskog avioprijevoznika je Sao Paulo već uvršten među destinacije.

Kako je objavio portal AeroRoutes, Air Serbia ponedjeljkom, srijedom i subotom dijeli kodove leta sa Turkish Airlinesom.

Prema pisanju portala exyuaviation, Sao Paulo je prvi grad u južnoj Americi za koji će Air Serbia dijeliti kod. Očekuje se skori početak prodaje karata.

Ovaj prijevoznik kodove dijeli sa Turkish Airlinesom i na linijama za više turskih gradova, kao i za Tel Aviv.