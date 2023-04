Vučić pitao političare u BiH: Hoćete li da se miješam u unutrašnje odnose ili ne?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je danas na press konferenciji pozive člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra federalne policije Aljoše Čampare da se ogradi od izjava predsjednika RS Milorad Dodik o samostalnosti entiteta u okviru BiH.

Vučić je na konferenciji za medije upitan da prokomentariše izjave Bećirovića i Čampare koji su od Vučića tražili da se pobuni protiv Dodikovih izjava.

"Dva su razloga zašto me napadaju"

- Trudio sam se da to izbjegavam. Dva su razloga što me napadaju. Jedan je taj što ne mogu objasniti Bošnjacima u Bosni i Hercegovini da im je Republika Srpska problem, nego im uvijek treba neki veći problem, a to je Srbija. Šta sam ja rekao protiv BiH i njenog integriteta? Ništa, nikada u prethodnih 20 godina, naravno. Ali, ako ubacite Vučića to je odmah ozbiljnije i malo veći problem. Odmah su jači i važniji, računaju nešto ću da im odgovorim pa će nešto da postignu - rekao je Vučić.

Komentarisao je posebno Bećirovića i Čamparu.

- Ovaj drugi (Čampara) ne znam ni ko je, a ovaj prvi (Bećirović) bolje da vam ne donosim i ne pokazujem šta sve u svojim knjigama piše i šta o Srbima govori - kazao je.

Poručio im je da se na bilo kojem nivou vlasti prvo dogovore da li žele da se miješa u njihove unutarnje odnose u državi ili ne.

"Vučiću, zaustavi Dodika"

- Koliko puta su govorili da se Srbija miješa u njihove unutrašnje odnose i kad ništa ne kažemo. A sada od mene traže da se miješam u njihove unutrašnje odnose. Kažu "Vučiću, zaustavi Dodika, moraš ti javno da kažeš". Pa čekajte ljudi, je'l hoćete da se ja miješam ili ne miješam? Šta hoćete od mene? Ne znate ni sami, a svi znate da sam upravu. Jeste li vi ludi stvarno da mislite da je moj posao da opominjem bilo koga šta će da govori ili ne, bilo da sam saglasan sa nečim ili ne. Ja na sve vaše gluposti koje izgovarate svaki dan ćutim ko zaliven, gledajući da čuvam regionalni mir i stabilnost na sve načine. Samo me obavijestite sljedeći put da li hoćete ili nećete da se miješam. Kad donesete tu odluku na bilo kojem nivou, onda sam spreman da tu vašu odluku poštujem. Samo mi recite šta od Srbije hoćete? - rekao je Vućić.

Komentarisao je i odnos Srbije prema Bošnjacima za koji je kazao da je dobar za razliku od, kako tvrdi, odnosa bošnjačkog rukovodstva prema Srbiji.

Dobar odnos sa Bošnjacima

- Mi sa Bošnjacima imamo dobar odnos. Istrpit ćemo to što njihovo rukovodstvo želi da ima loše odnose sa nama, a mi želimo najbolje moguće. Zamislite da ja njih pitam "Kako vam nije sramota da puštate laži da sam snajperom gađao po Sarajevu?" Lažete 10 godina svaki dan. Pokažete mi sliku sa stativom i kažete evo ga s puškom. Kako vas nije sramota da toliko lažete svi zajedno? Ako nećete dobre odnose sa Srbijom, recite nećemo, ali nemojte toliko da lažete - naveo je on.

Na kraju je još jednom zaključio porukom da se političari u BiH dogovore u vezi sa miješanjem Srbije umjesto što u isto vrijeme se žale na miješanje i traže njegovu intervenciju.

- Nemojte da tražite da se miješam dok govorite da ne treba da se miješam, što mi inače i ne pada napamet - zaključio je.