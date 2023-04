Brojne osude nakon istupa Andreja Milovića o dekontaminaciji: Oglasio se i predsjednik Jakov Milatović

- A to je da povratimo cetinjsku ekonomiju, a kada povratimo ekonomiju imat ćemo onda mi ono staro Cetinje koje će njegovati crnogorsku historiju onakvu kakva je - rekao je Milović.

- Ovo je moj lični stav, Cetinje je za mene početak i kraj Crne Gore. Cetinje je historija Crne Gore. Crna Gora bez Cetinja ne postoji. Moj stav je da Milatović treba da se inauguriše na Cetinju i da nema te grupe ljudi veće ili manje koja smije da utiče na historijske procese, a to je da će ona prava Crna Gora da se vrati na Cetinju i da ćemo mi uskoro izvršiti dekontaminaciju Cetinja koje je za vrijeme 30-godišnje vladavine DPS-a apsolutno kontaminirano podjelama mržnjom razdorom i nekim stvarima koje su proizvod isključivo ekonomske situacije. A to je da je DPS izvršio poharu Cetinja, ekonomije i dao im podjele kao zamjenu za Košutu i mnoge fabrike i preduzeća koja su uspješno radila na Cetinju - rekao je Milović za "Dan".

- Ako imamo grad gdje jedan predsjednički kandidat biva napadnut i kao rezultat toga mu nije bezbjedno da se inauguriše, kako se to zove? Naravno, ovi mediji su to iskidali, a glavni akteri tridesetogodišnje kontaminacije Cetinja su se odmah prvi javili da osude. Za razliku od njih, mi ćemo Cetinju ponuditi ekonomiju, radna mjesta, životni standard i ono najbitnije, bratsku ljubav. I kao što sam rekao, Cetinje je početak i kraj Crne Gore, Cetinje je historija Crne Gore, bez Cetinja nema Crne Gore i Cetinju ćemo povratiti historijski i kulturni značaj, a medijski trovači će nastaviti da rade svoj posao, kao i do sada, jer "posa" je "posa" moj "Slavko" - napisao je na Twitteru Milović.

Milatović: Na političkim akterima odgovornost da izbjegavaju nesmotrene izjave

Milatović, koji je i zamjenik potpredsjednika Pokreta Evropa sad, kazao je da je "na političkim akterima dodatna odgovornost da izbjegavaju nesmotrene izjave".

- Koje, nedobronamjerno. mogu biti istrgnute iz konteksta. Odmjerene izjave i uvažavanje argumenata druge strane je važno za unapređenje demokratskih procesa. Pomirena Crna Gora je najvažnija - napisao je Milatović na Twitteru.