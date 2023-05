Poplave u Hrvatskoj: Vodostaji rijeka u padu

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, ministar regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Šime Erlić i župan Božidar Longin danas obilaze poplavljena područja u Hrvatskoj.

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić u petak je saopćio da je od poplava stradalo 164 kuća i da su se na tri mjesta ceste ulegnule, a očekuje da će se Kupa do nedjelje povući s prometnica.

Milionske štete

Karlovačko područje je potpuno poplavljeno, a nogometaši NK Karlovac 1919 tako su proteklih dana ostali bez krova nad glavom.



Štete se utvrđuju i na sjeveru Hrvatske, a nevrijeme u Varaždinskoj županiji uzrokovalo je 20-ak klizišta. Najteže je u općini Donja Voća gdje je nekoliko zaselaka odsječeno zbog velikih šteta na cestama, a procjene su da je tamo šteta 2 miliona eura (oko 4 miliona KM).

Varaždinski župan naložio je općinama da do utorka popišu štetu, nakon čega će županija proglasiti elementarnu nepogodu, piše HRT.

Sve rijeke na području Sisačko-moslavačke županije protekle su noći bile u opadanju, što znači da je najveći vodeni val već prošao.

Posebno je važno što je Kupa u cijelom toku od Karlovca do Petrinje i ušća u Savu kod Siska u laganom opadanju, pa je i najveća opasnost od poplava prošla.

Službe u stanju pripravnosti

Vanredno stanje je još na snazi uzvodno u Farkašiću.

Sava je u padu uzvodno i nizvodno od Siska, od Dubrovčaka do Jasenovca, gdje je u 8 sati zabilježen vodostaj od 853 centimetra.

Rijeka Una je u osjetnom padu i povukla se s kostajničkih ulica i pounjskih prometnica. U Hrvatskoj Dubici je vodostaj pao za čak 160 centimetara.



Sve dežurne službe još su u stanju pripravnosti i nastavljaju rad na sanaciji nasipa, kako ne bi bilo mogućih iznenađenja. Ujedno se saniraju štete na prometnicama i stambenim zgradama.

- Radi se o poplavama koje su bez presedana po opsegu, ali na to se upozorava, to smo predvidjeli u planu borbe protiv ovakvih događaja. O štetama će se naknadno obavijestiti - rekao je ministar Davor Božinović u Obrovcu.

"Nemamo nijednu žrtvu"

Dodao je da se odlično sarađuje lokalno i nacionalno. Ističe kako je ovo po opsegu i rekordnim vodostajima na nizu vodotoka poplava bez presedana.

- Sustav je reagirao tako da u Hrvatskoj nemamo, i to je najvažnije, nijednu žrtvu, nema ni ozbiljnije povrijeđenih, i to je posljedica dobre organizacije sustava civilne zaštite. O posljedicama klimatskih promjena ne samo da ćemo pričati godinama, nego se moramo angažirati. To je globalni i kontinentalni fenomen, pogotovo naš dio, vidimo što se događa u Italiji. Ovdje smo zato da svi zajedno odmah nakon što nas je pogodila poplava radimo ne samo planove, već i mjere da što spremnije dočekamo sljedeću krizu jer će ih nažalost biti sve više. Samo u Mediteranu imate dijelove Španjolske u kojoj su suše bez presedana, a u Italiji poplave bez presedana. Moramo jačati otpornost društva, ulagati u prevenciju - rekao je ministar.

Pitali su ga i je li prekasno došlo do podjele vreća s pijeskom u Obrovcu te je odgovorio:

- Ne mogu govoriti o konkretnim mjerama u datom trenutku u svim krajevima. Sigurno je da sustav i brzina reakcija su nešto na čemu se mora raditi. Ova situacija se može i treba riješiti s kombinacijom mjera – odmuljivanje, čišćenje korita, možda i montažne barijere koje se pokazuju u Evropi.

Ističe da treba ubrzati procese.



- Sva istraživanja pokazuju da će ovakvih ekstrema, izazova za sigurnost ljudi i imovine, biti sve više i trajat će sve duže - kazao je Božinović.

Na pitanje o odgovornosti kaže da nije sklon procjenama te da je odgovornost na svima koji se bave ovim poslom i da je sistem zaštitio živote ljudi.



- Ovakve krize dolaze kao posljedica desetljeća neodgovornog odnosa čovjeka prema prirodi - rekao je Božinović.