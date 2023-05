Dritan Abazović na obilježavanju godišnjice deportacije bh. izbjeglica: Ovo je Crna Gora koja ne bježi od prošlosti i koja se suočava sa njom

- Zločin deportacije Bošnjaka iz Herceg Novog ne smije proći nekažnjeno, niti ćemo mi to dozvoliti. Pozivamo pravosudne organe da se slučaj zločina deportacije ponovo procesuira, gdje bi odgovarali i neposredni izvršioci, počinioci i nalogodavci, jer nevine žrtve i njihove porodice zaslužuju pravdu - poručio je predsjednik Bošnjačke stranke i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović.

On je predvodio delegaciju BS na obilježavanju 31. godišnjice od zločina deportacije u Herceg Novom.

- Okupili smo se ovdje da sa ovog skupa još jednom pošaljemo poruku osude tog zločina, ali i da ponovo istaknemo da žrtve zaslužuju pravdu, koje nažalost, nema ni do današnjeg dana. Nažalost, nema ni spomen obilježja žrtvama deportacije, koje bi bilo opomena da se ovakav zločin nikada više ne ponovi, ali i svjedočanstvo jednog zlog vremena i šta sve može ono da donese. Kao potpredsjednik Vlade Crne Gore, ali i kao predsjednik Bošnjačke stranke sa ovog mjesta poručujem – zločin deportacije ne smije proći nekažnjeno, niti ćemo mi to dozvoliti. Zato i danas pozivam pravosudne organe da se slučaj zločina deportacija ponovo procesuira, gdje bi odgovarali i neposredni izvršioci, počinioci i nalogodavci, jer ponavljam – nevine žrtve i njihove porodice zaslužuju pravdu. Zadovljenje pravde je ljekovito za čitavo crnogorsko društvo, jer bi sve suprotno značilo da se zločin isplati, a to je poslednja poruka koju smijemo da pošaljemo kako zbog nevino stadalih žrtava, tako i zbog svih budućih generacija koje treba da žive u miru - kazao je Ibrahimović.