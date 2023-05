Aleksandar Vučić: Slijedi nam najteža situacija na Kosovu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Hit tvit na TV Pink. Vučić je kazao da je pred Srbijom najteža situacija zbog Kosova, da su mu večeras evropski zvaničnici prenijeli zabrinutost za eventulne sutrašnje događaje na Kosovu, kada izabrani albanski gradonačelnici u općinama sa većinski srpksim stanovništvom planiraju da zauzmu zgrade općina, a Srbi će da protestuju.

Kazao je i da nikada neće da bude ispunjen zahtjev da ministar policije Bata Gašić, bude smijenjen.

Ovo je njegovo prvo gostovanje, nakon što je SNS predao u ruke Milošu Vučeviću.

Revolucionarne mjere

Podsjetio je da je njegov posao da bude predsjednik svih građana.

- I to sam se trudio da budem, SNS je u mom srcu i podržavat ću je i u budućnosti. Ja mislim da je to politička partija koja je napravila revolucionarne promjene - kazao je Vučić.

Podsjetio je na 27 ili 28 zemalja koje su povukle priznanje Kosova i da je Srbija 2012. bila najgora u regionu po stopi rasta, a danas ima eksplozivni i ekspanzivni rast.

- Poslije 2019. kreće eksplozivni rast i najbolji period sudeći prema objektivnim brojkama. Tada je minimalna plaća bila 15.740, danas je preko 40.000. Kurs dinara se ne mijenja. Imamo svega 9 posto nezaposlenih - rekao je Vučić i dodao da su ogromne razlike u onome što je tada bilo i što je sada.

Kaže da se mnogi mladi ljudi ne sjećaju kako smo imali katančenje fabrika kada ljudi nisu mogli da dobiju posao.

- Zadovoljan sam postignutim poslom. Na svim izborima smo pobijedili i vjerujem da će se taj trend nastaviti - kazao je Vučić i čestitao Redžepu Tajipu Erdoganu pobjedu na izborima u Turskoj.

Kaže da smatra da neki mogu i poslije 20 godina da pobjeđuju na izborima ako su dobro radili za svoj narod. Vučić kaže da će prioritetno biti posvećen napretku Srbije i razgovarati sa svim političkim faktorima koji žele da razgovaraju.

"Neće me pobijediti"

Kaže da je rekao da će se sam povući sa političke scene kada bude razumio da je dovoljno, da je dosta i da nema više energije ili snage koju je imao.

- Oni me neće pobijediti - rekao je Vučić.

Rekao je da je Turska prijatelj, iako ne postoji saglasnost oko Kosova.

- U svakom slučaju imat ću manje obaveza, ali ću biti posvećen, konsultovati se sa Vučevićem, ali ću prioritetno biti posvećen napretku Srbije - kazao je on.

Dodao je da je Miloš Vučević izuzetan čovek.

- Mislim da će imati mnogo više uspjeha, jer će moći više vremena da posveti stranci.

Politike Albina Kurtija

Vučić je kazao da ono što slijedi na Kosovu je nešto što do sada nisu vidjeli.

- Ali kada to kažem plašim se opšte nesigurnosti. Nešto što nismo sanjali da će se desiti, sve zbog neodgovorne politike Albina Kurtija. Znam da Srbi to ne mogu da trpe, a ovaj drugi ne želi da se povuče, sanja da bude Zelenski - kazao je Vučić.

Naveo je da će se 1. juna u Kišinjevu sastati sa mnogim političarima, možda i sa novim predsjednikom Crne Gore.

Vučić je rekao i da je večeras dobio vijesti od evropskih zvaničnika da brinu zbog mogućih sutrašnjih događaja jer Srbi će svakako da protestuju i da traže „svoje uzurpirane zgrade nazad.“

Osvrnuo se i na kritike iz regiona i izjave da treba otići.

- Zato što je Srbija loša? Pa bi Priština i Zagreb željeli finiju, bolju i ljepšu Srbiju. To bi njima bila samo ona Srbija koja neće da štiti naš narod na Kosovu ili koja ne bi bila regionalno konkuretna, da predstavlja regionalnu krpu i posljednja ekonomska rupa na svirali Zapadnog Balkana kao u vrijeme Borisa Tadića - rekao je Vučić.

Pritisak iz vana

Ističe da će se nastaviti pritisak spolja.

- Radit će sve što je potrebno da bi mogli da pripremaju za buduća vremena neke druge koji bi služili njihovim interesima - rekao je predsjednik Srbije.

Ističe da razumije obične ljude na protestima, ali da ne razumije političare koji žele da profitiraju na tragedijama koje su potresle cijelu zemlju.

Prema njegovim riječima, zahtjevi sa protesta nemaju nikakvog smisla, a da država preduzima mjere.

- Molim ljude da ne zaborave da im je 8. jun posljednji rok za predaju nelegalnog oružja - kazao je on i podsjetio na zapošljavanje novih psihologa, uz primjedbu da to nikog na političkoj sceni ne interesuje.

Gledamo da sagledamo i napravimo najbolje moguće mjere - rekao je Vučić i razdvojio i ljude koji su obični, a koji dolaze na proteste. Imate političare koji će, a nikada od toga neću da odustanem, koji će u anale beščašća ući... Nijedan političar nije organizovao proteste, još u danu žalosti, protiv političkog oponenta - dodao je Vučić.

Vučić je podsjetio na tragediju u Njemačkoj i istakao da to nije bila politička tema, iako je bila ogromna tragedija.

- Pitao sam Šredera kako to niko ne koristi, a on mi je rekao da to niko ne radi. To se uradilo samo kod nas... Više niko neće praviti pardone u budućnost. Ako ste ovakvu temu iskoristili za politički protest, šta ćete u budućnosti... Mislim da je ovo ozbiljan presedan koji će mnogi koristiti - ocijenio je predsjednik Srbije.

Prema Vučićevim riječima radi se o presedanu, jer neko politički iskorištava tragedije, koji bi mogao postati pravilo. Istakao je i da nikada neće biti ispunjen zahtev za smjenu Bate Gašića, ministra policije Srbije.

Poziv na dijalog

- Pozivam ponovo na dijalog. Nikada neće biti ispunjen zahtjev za smjenu Bate Gašića. To je izmišljen i besmislen zahtjev. MUP odlično funkcioniše i neće im biti ispunjen zahtjev. Tu smo da razgovaramo i da se dogovaramo, a ne da ispunjavamo nečije hireve. Niko nam se nije zahvalio što smo ukinuli rijalitije. Oni su zainteresovani samo da tajkunu Šolaku isporuče nacionalnu frekvenciju. Govorim o političarima - rekao je predsjednik Srbije.

Vučić kaže da nema ništa od imovine u inostranstvu, i ponovio da će uskoro da kupi jedan plac na istoku Srbije:

- Svi znaju šta imam u zemlji. Uskoro ću da kupim jedan plac na istoku Srbije. Ti placevi nisu skupi. Sa oduševljenjem ću to da kupim.

Rekao je da je spreman da se ide na referendum da se narod izjasni da li da on bude predsjednik ili ne, ali da nikada neće pristati na prijelaznu vladu.

"Mogu samo da me ubiju"

- Jedini način da dobiju nešto je da me ubiju. Drugi način ne postoji. Gdje god su postojale prelazne vlade, tim zemljama je upravljao strani faktor i te zemlje su uništene. Ja da učestvujem u razaranju Srbije neću - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije kaže da živi za to šta će da piše u udžbenicima u budućnosti. Kaže da ide u Brisel na pregovore jer neko mora da vodi računa o Srbiji.

Govoreći o odlasku Dragana Šormaza, Vučić kaže da je Šormaz tražio da bude državni sekretar, a to nije dobio.

- Politička stranka je živi organizam. Kad ste posljednji put vidjeli Stanislavu Pak? Jesmo li svi znali da će Zorana Mihajlović da ode čim ne bude ministar? Uporedite njih troje sa Tipsarevićem, Ratkom Radovanovićem, Dejanom Tomaševićem - rekao je Vučić.

Tvrdi da mnogi ljudi nisu izašli na ulice zbog političara koji žele da profitiraju na tragedijama.