Spajić: Do Kvon je prevarant, firmu u kojoj sam radio je prevario za 75.000 eura

Lider crnogorskog pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić izjavio je da je južnokorejski "kralj kriptovaluta" Do Kvon prevario firmu u kojoj je Spajić radio 2018. godine za 75.000 eura.

- Znam ga dobro. To je jedan prevarant - rekao je Spajić u završnoj debati na TV Vijesti.

Dodao je da ni on ni PES nisu uzeli ni cent od Do Kvona niti bilo koga sa Interpolove potjernice, i pozvao je premijera Crne Gore Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da javnosti ponude dokaze.

Naveo je da se sa Do Kvonom posljednji put sreo prošle godine, ali da kao fizičko lice nije mogao znati da li je na potjernici, kao i da se u trenutku susreta nije znalo ni da li je Do Kvon prevario firmu u kojoj je on radio ili da li se radi o hakovanju ili nekoj grešci.

Nosilac liste "Zajedno" i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković kazao je da okolnost da se Do Kvon i Spajić poznaju znači da bi Specijalno državno tužilaštvo moralo ''što prije da se oglasi zarad integriteta izbornog procesa''.