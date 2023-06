Potresno svjedočenje djevojke na suđenju Miroslavu Aleksiću: "Ja sam bila silovana"

Suđenje vlasniku dramskog studija "Stvar srca" Miroslavu Aleksiću nastavljeno je danas u Palati pravde, a iskaz je dala oštećena M.Đ.

M. Đ. se pred tužiocem izjasnila o dva slučaja seksualnog zlostavljanja koji su se dogodili u septembru 2014. i maju 2015. godine.

Iako je samo slučaj iz 2015. godine obuhvaćen optužnicom Aleksićev branilac Zoran Jakovljević postavljao pitanja u vezi sa oba slučaja.

Dramski studio bio škola glume

Na samom početku suđenja Jakovljević je ušao u sukob sa tužiocem, rekavši da tužilac nije ovlašten za suđenje Aleksiću na šta je ona odgovorila da branilac iznosi laži i da je ona od prvog dana bila izabrani zamjenik Višeg javnog tužioca, a da je sada tužilac.

M. Đ. je, odgovarajući na pitanja istakla da Aleksićev dramski studio jeste bio škola glume.

- Da, to jeste bila škola glume. Mi smo tu učili da glumimo. Na kraju nismo dobijali diplomu, ali škola je mjesto na kom se dobija neko znanje. Mika je držao monologe o životu, vjeri, ženama, ku*vama, glumicama koje su fatalne žene, a koje su se njemu sviđale - rekla je oštećena.

Istakla je da škola podrazumijeva učenje o nečemu, vaspitanje nekoga.

- Kod Mike nisam mnogo naučila o glumi. Naučila sam da partner treba da bude grub i da kaže "skidaj gaće", a ne da vodi ljubav. Naučila sam da roditeljima ne govorim šta se dešava, da žena treba da bude ku*va. Sa časova sam izlazila misleći da sam glupa, srozavao mi je samopouzdanje. To sam naučila - dodala je.

Napomenula je da je u trenutku dolaska u školu bila labilna ličnost jer je krajem osnovne škole trpjela vršnjačko nasilje, kao i da je, nakon dolaska u Aleksićev dramski studio, prestala da ide na sekciju glume u srednjoj školi "jer je to kod Mike bilo strogo zabranjeno". Na pitanje kada je shvatila da nešto nije u redu, oštećena je rekla da je "znala sve vrijeme", ali i da "sve više shvata".

"Treba da se čeličimo"

- Nisam željela da idem na časove. Bolio me je stomak, imala sam čak i tik žmirkanja. Nastavila sam da idem na časove, podvučena njegovim riječima da treba da se čeličimo i idemo u nešto što nam nije prijatno. Kinjila sam sama sebe - rekla je M. Đ.

Istakla je da je mislila da je glupa jer joj je Aleksić to usadio. Također je sebe smatrala slabom jer joj je bilo neprijatno, ali je, kako je rekla, nastavila da ide na časove jer je smatrala da će joj ta škola značiti.

- Mnogi dobri glumci su izašli iz te škole i mislila sam da sam samo ja ta kojoj je teško - dodala je.

Kako je M. Đ. istakla da je članarinu plaćala poslije časova, advokat Jakovljević izvukao je fiskalne račune i naveo da su svi plaćeni u 21 sat. Sudija je na to odgovorio da ne mora da znači da je plaćeno tada i da je račun mogao da iskuca kasnije.

Kako je Jakovljević rekao da je račun mogao da bude iskucan kasnije, ali ne i ranije, advokat Jugoslav Tintor rekao je da uopšte nije utvrđeno da je članarina plaćena tog dana kada je račun kucan. Na pitanje Aleksićevog branioca kako je znala kada će Aleksić da bude prijavljen, M. Đ. je odgovorila da ju je zvala Milena Radulović, koja je znala šta joj se desilo.

- Rekla mi je da će da prijavi. Ja tada nisam imala hrabrosti da učinim isto, zato nisam prijavila kad i ostale devojke. Kasnije sam skupila hrabrost da stojim pored čovjeka koji me je seksualno zlostavljao. Ne znam od koga je Milena saznala šta mi se desilo. Da one nisu prijavile, ja ne bih imala hrabrosti. Kada sam prijavila, prvo sam otišla u policiju, pa tek onda rekla roditeljima. Brinula sam za njihovo zdravstveno stanje jer su srčani bolesnici - rekla je oštećena.

Nisu se sve djevojke odazvale pozivu

Sa 18 godina, kako je rekla, nije imala hrabrosti da sama sebi prizna šta joj se dogodilo i duboko je to potisnula, do te mjere da se sa mukom prisjećala detalja kada je trebalo da da iskaz. Istakla je da joj niko nije rekao da će Aleksić da bude uhapšen i da je mislila da to neće da se desi jer zbog protoka vremena nisu postojali fizički dokazi.

- Sa Milenom i ostalim djevojkama se nisam ništa dogovarala. Samo smo pričale šta nam se desilo. Nisu se sve devojke odazvale pozivu. Nažalost, ima ih mnogo više - dodala je.

Jakovljević je potom oštećenu M. Đ. ispitivao o svim detaljima onoga što joj se desilo, a Telegraf.rs neće iznositi sve detalje.

Na pitanje da li smatra da ju je Aleksić 2015. godine silovao, odgovorila je da jeste, a da to kako se to što se desilo pravno karakteriše ostavlja advokatima i sudu. Upitana da li su joj roditelji nešto rekli kada su protiv Aleksića podnijete prve prijave i kada je on lišen slobode, oštećena je rekla da su je odmah pozvali.

- Odmah su me zvali, pitali su me više puta. Ja sam krila od njih jer sam se bojala za njihovo zdravlje. Osjećala sam se loše što im nisam rekla. Za to nisu krivi oni, kriv je Mika koji je kod nas kreirao taj zatvoreni odnos sa roditeljima, da ne smijemo da im pričamo šta se dešava u školi - rekla je M. Đ. kroz suze.

Vježbe dodirivanja erogenih zona

Aleksićev branilac rekao je da je M. Đ. ranije rekla da je Aleksić pričao da prije priprema za fakultet treba da imaju seksualne odnose. I pitao da li je istina da je, nakon što je imala prvi odnos, to rekla Aleksiću.

- Nisam rekla da je to Mika rekao. Djevojka koja je otišla je rekla da, ako pomišljamo da pišem glumi, moram da imam seksualni odnos. Ne znam kakve to veze ima sa prijemnim, ali je Mika i sa mnom imao vježbe dodirivanja erogenih zona, pitao je o našem seksualnom opredjeljenju i odnosima. U grupi je govorio da žena treba da bude ku*va i da treba da umije i da daje i da prima, a muškarac grub. Miki sam rekla za svoj prvi odnos jer je to pitao druge, a da sa mnom nije imao taj odnos pun povjerenja - dodala je.

Rekla je da je "razumjela da je Mikim postulat bio da ste kada ste to uradili bili dovoljno zreli i da ste mogli da se bavite glumom".

Kada je Jakovljević u nekoliko navrata napomenuo da se njen iskaz ne poklapa sa iskazima svjedoka koje su prepričavale ono što im je ona ispričala, M. Đ. je istakla da smatra da se bolje detalja sjeća ona koja je sve to doživjela, nego one kojima je samo ispričala. Na pitanje advokata kako se ne sjeća nekih drugih detalja, ali se sjeća kako je bila obučena kada ju je Aleksić navodno silovao, odgovorila je da se kritičnog trenutka vizuelno jasno sjeća jer je to za nju bila trauma.

Jakovljević je također istakao da je, pri opisu šta je imala obučeno, istakla da nije imala hulahopke i pitao da li još nešto nije imala na sebi.

- Da, nisam imala gaće kada mi ih je Mika skinuo - revoltirano je odgovorila.

"Nisam imala snage da ga odgurnem"

M. Đ. je opisala da, kada se sve odigralo, nije imala snage da reaguje ili bilo šta kaže, da je bila paralisana.

- Nisam imala snage da ga odgurnem. Htjela sam, ali sam bila paralizovana. Nisam gledala u njega, već sam plakala i govorila monolog koji mi je rekao da govorim. Da sam vikala, neko bi došao, ali bi se on pravio lud - istakla je.

Monolog je, kaže, bila u stanju da govori "jer uplašeno dijete govori ono što mi silovatelj kaže".

- Ja nisam znala da se to dešava u kancelariji. Mislila sam da je najgore kada pozove i ispituje o seksu - dodala je M. Đ. Na pitanje da li je, dok se sve dešavalo, to shvatala kao traumu, M. Đ. je odgovorila: "Ja sam bila silovana!" Jakovljević je pitao da li je aktivna u pokretu "Nisi sama" i priložio fotografiju djevojke kojoj na dlanu piše "nisi sama", ali je M. Đ. rekla da na fotografiji nije ona.

Miroslav Aleksić pripremio je pitanja za oštećenu, ali je, kada je došao momenat da ih postavi, rekao da "odustaje od pitanja".

Naredna ročišta zakazana su za 19. septembar i 19. oktobar, a sljedeća oštećena koja će da svjedoči je Milena Radulović.

Odbio da odgovara na pitanja

Na jednom od prethodnih ročišta, koje je bilo još jedno u nizu odloženih, ali ovog puta nije bilo u pitanju Aleksićevo loše zdravstveno stanje, već to što je vlasnik škole glume odbio da odgovara na pitanja punomoćnika oštećene Milene Radulović Jugoslava Tintora.

- Neću da odgovaram na njegova pitanja, on je 72 puta davao izjave za medije o ovom slučaju i time ga iz sudnice premjestio u javnost - objasnio je Aleksić.

Tintor mu je na to rekao "da se zapita da li je ikada bio učitelj glume".

Na prošlom ročištu Aleksić je, po savjetu branioca Zorana Jakovljevića koji je ušao u sukob sa sudijom zbog odbijanja pitanja i rekao da će da bojkotuje proces, odbio da postavlja pitanja jednoj od oštećenih.

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva također kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksulano zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, pa i druge djevojke.

Uhapšen je 16. januara i do 10. septembra 2021. godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamijenjen kućnim pritvorom uz elektronski nadzor. Kućni pritvor mu je ukinut 10. marta 2022. godine i od tada se brani sa slobode.