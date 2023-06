Kosovska policija zaustavila sina predsjednika Srbije, Aleksandar Vučić: Tri puta su ga maltretirali

Kosovska policija danas je zaustavila i pretresala sina predsjednika Republike Srbije Danila Vučića koji je krenuo na liturgiju u manastir Gračanica na Kosovu povodom obilježavanja Vidovdana.

Kako navodi "Koha" na koju se poziva Kosovo Online, sin predsjednika Srbije zaustavljen je na izlazu sa autoputa u mjestu Trude dok je išao na liturgiju u Gračanicu. Prema pisanju albanskih medija, razlog je majica koju je nosio sin predsjednika Srbije, a na kojoj je pisalo: "Predaja nije opcija".

Tri puta zaustavljan

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas na ceremoniji otvaranja obilaznice oko Beograda o ovome što se dogodilo njegovom sinu.

- Tri puta su zaustavljali, pretresali, maltretirali. Samo nek nastave. Čestitam Kurtiju na hrabrosti. Nije toliko hrabar u mom društvu, kad pošalje neke druge da se iživljavaju na tuđoj djeci onda je to ok, samo neka nastavi. Nije Danilo mali, malo je hrabriji od Kurtija. On je kroz sred Prištine prošao sa majicom "Predaja nije opcija", i otišao na liturgiju u Gračanicu, da se pomoli - rekao je predsjednik Srbije na otvaranju obilaznice.

Misli kao većina

Tokom današnjeg obraćanja na obilježavanju slave SNS-a, Vučić se osvrnuo na to što albanski mediji prozivaju njega i njegovog sina Danila.

- Evo, da im olakšam posao dok je još dole, dok mogu da postupaju tako junački kako postupaju prema svim Srbima, da im kažem da to misli svako od nas Vučića, da to misli najveći dio Srbije i da za nas predaja nije opcija - rekao je danas predsjednik Srbije.