Dosjetljivi turisti: Na popularnoj plaži u Budvi iza ležaljki sakrili ražanj pa okrenuli janje

Na Instagram profilu Podgorički vremeplov u nedjelju je objavljena snimka s popularne plaže Jaz nadomak Budve, gdje su na improviziranom ražnju pekli janje.



Neko je iskoristio priliku da ga sakrije iza ležaljki, zapalio vatricu i na ražnju okrenuo janje.

Većina onih koji su se javili u komentarima bila je zgrožena, ali ne svi.

- "Pa nije za džabe ona: on je sa sela otišao, ali selo iz njega nikad neće", "Čobani su ranije čuvali ovce. Danas ih okreću po plažama", "Ljudi uživaju, to je to, a i ovaj što snima da nije ovakav, vjerojatno bi sjedio s njima i čekao da se ispeče" su samo neki od komentara.