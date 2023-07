Godina pohlepe u Hrvatskoj: Kugla sladoleda 10 KM

Naljutio je vlasnik Boškinca Boris Šuljić ovih dana sve one koji su se zakačili za tu kuglu sladoleda od 5 eura (10 KM), dok kukaju kako Hrvati više nemaju gdje na more, a da ne bankrotiraju. Ta kuglica sladoleda je svakog ljeta mjera za kvalitet života u zemlji koja živi od turizma, cijedi resurse i jako malo stvara, i to se sve podupire poreznim i ostalim politikama.

Kvalitetan proizvod

Boris Šušljić, vlasnik boutique hotela i Michelinom nagrađenog restorana na dalmatinskom otoku, kaže da Hrvatska mora biti još skuplja destinacija, ali uz to i bolja, kako bi se uz što manje masovke napravio kvalitetan proizvod uz veći prihod, i bolji kvalitet života lokalnog stanovništva koje će sebi moći priuštiti i kvalitetno stanovanje i sladoled.

A to se svakako neće dogoditi bez zaokreta u prostornom planiranju i poreznoj politici i regulativi, koji podupiru i hrane apartmanizaciju i bujanje segmenta koji ima najkraću sezonu i najmanji prihod po gostu, ma koliko porasle cijene smještaja u apartmanima, a uz to potiče rast cijena stambenih nekretnina i iseljavanje.

Porezna politika i regulativa ni na koji način u Hrvatskoj ne motiviraju razvoj poduzetništva mimo apartmana, ulaganje u mali hotel i dalje se ne isplati, kratka sezona povećava probleme nedostatka radnika i radi ogroman pritisak na zaradu u ta dva mjeseca poslovanja. Sve su to problemi o kojima se dugo priča, no, ne radi se konkretno, ništa ne poduzima, piše Poslovni dnevnik.

Iskoristili inflaciju

Ali, kad je riječ o cijenamja, treba imati na umu da gosti nisu budale i da žele vrijednost za novac, i nikako se ne žele osjećati „oderano“. Ova godina, pogotovo za Hrvatsku, jeste godina pohlepe, polakomili su se i trgovci i pružatelji usluga na svim nivoima, iskoristivši inflaciju i euro da vrate gubitke iz korone.

Potrošači imaju puno pravo žaliti se na tu kuglicu sladoleda, kao i druge cijene koje su podivljale, a bez podizanja kvalitete i tražiti povoljniju ponudu.