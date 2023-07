Vučić o sankcijama Vulinu: Ako nam dostave relevantne informacije procesuirat ćemo ga

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras na TV Pink.

On je kazao da su Aleksandru Vulinu sankcije uvede zbog Moskve te ako mu dostave bilo kakvu informaciju oko droge procesuirat će ga.

- Vulinu su sankcije uvede zbog Moskve i njegovog odnosa sa Rusijom i da sam ja samo dan prije toga najavio uvođenje sankcija Rusiji, Vulinu ne bi bile uvedene sankcije, i to nije ono što ja mislim, već ja to znam, to mi je tako rečeno... Sa SAD imamo bolje odnose i važno da imamo dobre odnose, ambasador Hil nam je mnogo više pomogao nego što nam je odmogao. Sankcije Vulinu za nas nije laka mjera, to bila moja politika i ja sam za to kriv, ali mi moramo da razumijemo da je to vrlo ozbiljna situacija i da se tako prema tome odnosimo.

Evropski put

Poručio je da je Srbija na evropskom putu.

- Kad me pitaju da li je Srbija na evropskom putu. Kažem im: 'Da, jeste'. I to ne zato što sam fasciniran Briselom, gdje sam bio 200 puta, a samo jednom mi je bilo lijepo. Mi moramo da vodimo računa o svim našim interesima - životima ljudi, ekonomiji i politici. Njemačka će 2030. biti deseta zemlja svijeta, past će sa četvrtog mjesta, i bit će jedina evropska zemlja među prvih deset. Dominirat će azijske zemlje i, naravno, Amerika. BRIKS će da raste, ali to je pitanje za sljedeću generaciju političara.

Upitan da li je Zapad spreman da se odrekne Albina Kurtija, rekao je:

- Nije, pustite te priče.

Rast plaća i penzija

Govorio je i o rastu plaća i penzija.

- Već od 1. septrembra prosvjetnim radnicima i studentskom standardu, kao i medicinskim sestrama rastu plate za 5,5 posto, od oktobra rastu penzije za 5,5 posto, za 14,6 od 1. januara kumulativno. To će biti ubjedljivo najveće penzije i plate u historiji". Specijalcima u vojsci dramatično rastu plate, kao i u Vojno-tehničkom institutu. To su ogromni skokovi. Ti ljudi će živjeti neuporedivo bolje. To moramo da uradimo i za Žandarmeriju - rekao je Vučić i najavio povećanje i za sve zaposlene u javnom sektoru.

Naglasio je da je EXPO velika nada za Srbiju.

- To je velika nada za Srbiju. Nećemo moći da uradimo na nivou kao Dubai, jer nemamo toliko novca, ali ćemo uraditi tako da Beogradu ostane najbolji ili drugi najbolji sajamski prostor u Evropi. Bit će završen i Nacionalni stadion, mnogo ljepši od Alijanc arene u Minhenu. Morat ćemo da izgradimo i 120-130 novih hotela. To su ogromne razmjere. Siguran sam da ćemo za 12 godina vlasti uraditi više nego svi ostali od 1945. do 2012.